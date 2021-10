Abinader califica asesinato de Leslie Rosado como "un acto de salvajismo" y promete justicia

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader calificó el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado como "un acto de salvajismo intolerable" y prometió justicia a la sociedad dominicana y a la familia de la mujer.

Sus primeras palabras sobre el caso se produjeron a su salida de la Funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, en el centro de la capital dominicana, donde acudió a dar el pésame a la familia de la mujer de 36 años, que murió tras recibir un disparo de un cabo de la Policía.

Allí el mandatario dijo que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores.

"Es un acto de salvajismo intolerable que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como el caso de Villa Altagracia, que los que cometieron ese hecho están presos y ya condenados en mi primera parte por un juez", dijo el presidente dominicano, en referencia al asesinato de una pareja de esposos que también fueron asesinados por agentes policiales el 30 de marzo pasado.

La arquitecta Rosado fue asesinada la noche del pasado sábado en el municipio Boca Chica, cuando salía del cumpleaños de su padre junto a su hija y regresaba a la capital dominicana.

Por el caso, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el cabo Janli Disla Batista, quien fue la persona que le disparó.

El MP pidió un año de prisión preventiva y dijo que fueron encontradas pruebas que indican que en la escena del crimen hubo dos disparos.

"No se van a tolerar esos casos, ahora eso nos lleva a que es de urgencia la reforma a la Policía y estamos trabajando cada día para eso pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parchitos, es una transformación que tiene que haber empezado por cada uno por hacerle las evaluaciones", dijo el presidente dominicano a periodistas, en una comparecencia en la que no permitió preguntas de los reporteros.

Declaración completa del presidente

Estamos trabajando esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana que además tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta, en eso tiene que acompañarme todo el país, transformar la policía y convertirnos en una sociedad menos violenta, en eso es que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo en este país.

No es fácil, es una estructura (en la Policía) que se ha formado y que está así por décadas pero es nuestra responsabilidad transformarla y eso lo vamos a hacer.