Padre de Leslie Rosado refuta informe policial sobre muerte de su hija

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

El padre de Leslie Rosado, muerta a manos de un cabo de la Policía Nacional, refutó el reporte inicial de esta institución sobre el incidente, afirmando que “es mentira”.

“Eso es mentira de él, porque él empezó disparándole al vehículo donde ella iba y llegó con la pistola rompiéndole el cristal de atrás y rompió el cristal del conductor y ahí le impactó el tiro”, expresó el José Rosado a miembros de la prensa.

Esta versión es muy distinta a la ofrecida por las autoridades, quienes señalaron en su reporte que a Janli Disla Batista se le escapó un disparo al no percatarse que su arma de reglamento estaba manipulada.

Asimismo, en el documento señaló que Leslie chocó a Disla Batista por detrás, por lo que este la persiguió y logró alcanzarla en la calle Duarte, procediendo a tocar el cristal del conductor varias veces con su arma de reglamento.

José Rosado hizo estas declaraciones cuando llegó a la Funeraria Blandino, donde velarán el cadáver de su hija.

Allí le dijo a periodistas que "no hay razón para que esté muerta" y aún no cree que su hija este "acostada ahí (refiriéndose al ataúd)", describiendo a la joven como una mujer "trabajadora, emprendedora y empresaria" que era "todo excelencia, todo sacrificio y todo creatividad".

En medio de la impotencia, Rosado señaló que "ojalá" las autoridades le den "un paro a estos armados incapacitados de portar armas de fuego".

Igualmente sostuvo que el cabo "es un antisocial, que el le hace mucho daño a la sociedad, que él no merece algún día salir a la calle, que persona como el no merece respirar en la calle, no merece socializar con nadie porque es un criminal, abusador".

Indignado, Rosado indicó que para detener a una persona no tienen que matarla, y que "criminales así no puede estar armados".

"Así hay mucho criminales armados y hay que desarmarlos. Hay que transformar está sociedad, está institución. Presidente este es el momento", manifestó, al tiempo que externó "es difícil hablar desde el dolor".

Además, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, para que tome decisiones para que se regule este tipo de situaciones y señaló que "no se puede salir a la calle porque estamos expuestos".