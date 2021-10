Choferes de la ruta 27 continúan violando medidas anticovid; Intrant obvia acción

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, R.D.

Choferes de transporte público, miembros de la ruta "27 derecho la nueva opción", continúan violando la regulación interpuesta por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y abordan hasta seis pasajeros, y no cuatro, como fue establecido por el organismo como medida de distanciamiento social.

Durante un recorrido realizado por periodistas de este medio se pudo constatar que diferentes choferes de la referida ruta, pertenecientes a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), obvian las medidas sanitarias anticovid, mientras que además continúan cobrando a sus pasajeros RD$35 de pasaje.

Aun cuando el Intrant dispuso a inicios de la pandemia del Covid-19 que no se puede realizar este tipo de acciones, esto es pasando por desapercibido por los sindicalistas y choferes.

Resignación

Katia Ramos, quien labora próximo a la Avenida Duarte, manifestó que las medidas sanitarias en la referida ruta nunca han sido respetadas por los chóferes, no obstante reveló que por la rapidez no se percata de que estos están cometiendo dicha irregularidad.

De igual forma, Michael Ventura, quien abordaba uno de estos vehículos expresó que la medida está muy mal por los transportistas, sin embargo dice no encuentra otra opción de transporte.

“Bueno yo opino que está mal, pero hay que sobrevivir como se pueda, que Dios reparta suerte”, expresó.

De igual forma, María Saleta, quien también abordó uno de estos vehículos explicó que le incomoda la acción que están realizando los choferes, sin embargo afirma que por más que se queja de la situación debe montarse, debido a que no encuentra otro vehiculo.

“A mí me molesta porque yo no sé quién tiene el virus, pero por más que yo me queje hay que montarse porque ellos son los dueños de sus vehículos”, refirió perezosamente.

Evasión a la prensa

El equipo de reporteros intentó conversar con algunos de los choferes, sin embargo estos no quisieron referirse al tema.

Respetan medidas

Durante el recorrido se pudo observar que esta es la única ruta de transporte de la zona que comete este tipo de irregularidades anticovid, ya que, rutas tales como "Expreso R-30", "Ureña- Duarte", "Charles de Gaulle", entre otras sí cumplen con lo establecido por el Intrant.

Datos

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en marzo del año 2020 dispuso que en los carros públicos solo se transporten cuatro pasajeros, tres detrás y uno delante, mientras que en los taxis dos.