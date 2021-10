"Limpiavidrios" retoman las calles más agresivos; rompen el cristal de periodista de Listín

Santo Domingo RD

Impotencia y un estado de desesperanza fue lo que se apoderó de la periodista de Listín Diario, Ivelisse Villegas, cuando un limpiavidrios golpeó tan fuerte el cristal de su carro en la avenida Máximo Gómez esquina Pedro Livio, que lo dejó prácticamente inservible, porque no permitió que lo limpiara.

“Cuando me detuve por el cambio de semáforo sentí un golpe y cuando miro al frente tengo una esponja en el cristal, que lanzó desde una distancia, que me asustó. Inmediatamente, le hice señas que no deseaba que me limpiara el cristal, pero el individuo hizo caso omiso y continuó con su labor”, cuenta Villegas.

Dijo que cuando el semáforo dio luz verde, ella iba a continuar el trayecto y el joven, al ver que se marchaba, cerró los puños y le dio una trompada al cristal, emprendiendo la huida. En ese instante, se quedó en shock, luego salió del vehículo en busca de ayuda, pero no encontró a nadie que la socorriera o “!algún agente que persiguiera al agresor”.

Situaciones similares se presentan a diario en calles y avenidas del Gran Santo Domingo, en donde niños, jóvenes y adultos limpian cristales, porque según ellos es el medio más idóneo para mantenerse, pero también hay quienes se hacen pasar como “limpias cristales”, para cometer acciones vandálicas y delictivas, a cualquier hora del día y la noche.

“Los limpia vidrios son un mal social, pero nadie hace nada y en el caso de las mujeres es obvio, que hay violencia por parte de los antisociales, porque si hubiese sido un hombre el conductor, otra historia fuera”, dijo la comunicadora.

En varias oportunidades la Digesett y la Policía Nacional, han anunciado y realizado redadas para sacar de las vías a estas personas, pero esas medidas se mantienen solo por dos o tres días, retornando a sus andanzas los limpia vidrios, con iguales o mayores acciones agresivas, llevando inseguridad a los conductores, especialmente las mujeres.

En marzo de este año, el presidente Luis Abinader anunció la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, y es propicio que dentro de los planes incluya esta problemática social que tanto afecta al país.

Cabe recordar que es un plan enfocado en el fortalecimiento del marco institucional que se concentrará en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que asegure que las políticas, planes y acciones orientados a mejorar la seguridad de la ciudadanía.