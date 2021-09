Legisladores se retiran 4 días a "un hotel en Bayahíbe para trabajar el Código Penal"

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Los legisladores miembros de la comisión bicameral a cargo del estudio del proyecto de ley del Código Penal realizarán un retiro de cuatro días a un hotel en Bayahíbe para intentar consensuar la iniciativa legislativa.

Según varios legisladores, el retiro a un hotel no significa que “se van divertir”, sino que es un método para concentrarse y dedicarse exclusivamente a los trabajos para consensuar el Código Penal.

El diputado Alexis Jiménez, vicepresidente de la comisión bicameral, fue más allá y aseguró que la Cámara de Diputados no permitió que los legisladores lleven a sus esposas ni hijos.

“Allá vamos a trabajar. La Cámara ha sido tan exigente que no va a pagar ni a esposas ni hijos. Legislador que quiera llevarlos tiene que pagarlo y nosotros nos vamos a ausentar es a trabajar”, indicó.

Jiménez también dijo que se puede “malinterpretar” su retiro a un hotel en el interior, pero que los cuatro días que permanecerán allá será únicamente para trabajar la pieza legislativa.

“Tenemos muchos compromisos y distracciones cuando estamos aquí en el Congreso, por ende el retiro es una forma de tener mayor concentración y centrarnos exclusivamente al estudio de la pieza”, alegó.

La comisión bicameral ha logrado aprobar hasta la fecha poco más de 130 artículos del proyecto de ley de Código Penal, compuesto por más de 400.

Sin embargo, además de los que faltan por conocer, los legisladores han dejado sobre la mesa unos 15 artículos por diferencias u oposiciones de más de tres congresistas.

“Cada artículo que ha generado un debate o posiciones encontradas de más de tres legisladores ha sido decidido dejar sobre la mesa. Entonces se aplaza la discusión, se avanza y se van aprobando artículos con los cuales no hay conflicto”, explicó el diputado José Horacio Rodríguez.

El legislador representante de Alianza País consideró que los cuatro días del retiro “no serán suficientes” para finalizar el estudio de la pieza legislativa, más allá de la voluntad que tiene la comisión bicameral.

“A sinceridad creo que no será tiempo suficiente, porque han quedado muchos artículos sobre la mesa, incluso algunos que se consideraban que no iban a generar debates o conflictos. No creo que de tiempo. La voluntad con la que se va es terminar, pero si se debaten a profundidad puede que no de tiempo”, expresó Rodríguez.

Quien sí se mostró esperanzado de concluir los estudios en estos cuatro días de la pieza legislativa fue el diputado Omar Fernández, que recordó cuando la Cámara de Diputados hizo algo similar un año atrás.

“Iremos al interior del país a encerrarnos solo a trabajar el Código Penal. La última vez que lo hicimos se avanzó bastante, hace ya casi un año. Tengo la esperanza de que para el domingo tendremos un Código Penal consensuado. De no tenerlo, estoy seguro que lo que quedará por discutir serían varios artículos que en una o dos reuniones más se podrá terminar”, afirmó.

De acuerdo a la agenda de la Cámara de Diputados, los legisladores se hospedarán en el Hotel Hilton Bayahíbe, provincia La Altagracia.

La comisión está compuesta por los senadores Santiago Zorrilla (presidente), Antonio Taveras, Yván Lorenzo, Dionis Sánchez, Faride Raful, Franklin Romero, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano.

Mientras que los diputados son Alexis Jiménez (vicepresidente), Darío Zapata, Elías Wessin, Eugenio Cedeño, Fior Daliza Peguero, Jesús Manuel Sánchez, José Horacio Rodríguez, Luis Sánchez, Mateo Evangelista, Omar Fernández, Pedro Botello, Plutarco Pérez, Rafael Alburquerque, Ramón Martínez, Sadoky Duarte, Santiago Vilorio, Víctor Fadul y Víctor Suarez.