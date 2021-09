Director del Conape: "20 de los envejecientes abandonados han sido trasladados a asilos"

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, R.D.

El director del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape), informó este miércoles que de 28 adultos mayores que fueron dejados abandonados por sus familiares en diferentes hospitales del Gran Santo Domingo, 20 de estos han sido trasladados a asilos del país.

“En lo que va del año han sido abandonado en los hospitales 28, de los cuales 20 de estos los hemos trasportados a continuar su vida en un asilo”, manifestó.

Indicó que los ocho adultos mayores faltantes no han podido ser traslados, es debido a que los mismos no presentan un cuadro clínico que le permita ser transportados a dichos centros de atención especializada.

“Llevarlos a un asilo no es como cualquiera de nosotros. Tiene que haber un expediente médico, las condiciones de salud adecuados; además los asilos deben de tener un pase, porque los asilos no se manejan de esa manera”, dijo.

En ese mismo orden, explicó que la irresponsabilidad de esos familiares que abandonan a sus seres queridos se debe al problema de la crisis de la familia dominicana que se ha venido viviendo.

Sanciones

Posteriormente explicó que no realizaran sanciones a esas personas que cometieron tales hechos. “Nosotros no queremos hablar de sanciones porque los problemas sociales no se resuelven así, se resuelven analizando las causas que se producen y buscándole solución”, agregó el director.

Asimismo, expresó que ha realizado cerca de un millón de actividades a favor de los adultos mayores del país. “Nosotros finalmente en el 2021, habremos completados cerca de un millón de actividades en pro de los envejecientes. Nuestro compromiso es proteger a todos los envejecientes”, expresó.

Al concluir indicó que los familiares que aún tienen a sus abuelos con vida deben de protegerlos y brindarles las ayudas necesarias para su beneficio. “Cuidemos a los adultos mayores”, concluyó.

Las declaraciones fueron ofrecidas, luego de la oficialización de una misa en la Catedral Primada de América al conmemorarse el próximo 1 de octubre el Día de la persona de edad.