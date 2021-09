Obispos denuncian "derroche" de algunos ministros

Leoncio Peralta

Santo Domingo, RD

El manejo de los fondos pú­blicos fue el tema en común al que se refirieron ayer, en sus respectivas homilías, los obispos de La Altagracia y La Vega, y el arzobispo me­tropolitano de Santo Do­mingo.

Durante la celebración de misas en en el santua­rio Santo Cerro, en oca­sión del Día de Nuestra Señora de Las Mercedes, los obispos Jesús Castro Marte y Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, y el arzobispo Francis­co Ozoria Acosta, hicie­ron alusión al manejo del erario por parte del Go­bierno. Justamente, con la presencia del presiden­te Luis Abinader y otros funcionarios, fue oficiada ayer en La Vega una misa y la subsiguiente homilía del día, donde el obispo Rodríguez Rodríguez hizo la primera crítica.

El religioso fue directo y cri­ticó a “los funcionarios co­rruptos”, afirmando que el desarrollo de un país no se puede ver afectado por per­sonas que se esconden tras “negocios turbios” y “vaga­bunderías”.

Robando sin piedad

En ese sentido, aseguró que quien roba de las arcas del Estado no solo se está lle­vando dinero que no le per­tenece, sino que afecta de varias formas. “Entende­mos que lo que le roba a la población no es solamen­te unos chelitos, dinero, si­no que le roba sin piedad y de manera grosera la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el bienestar, la seguridad y hasta el de­seo de vivir”, criticó Rodrí­guez.

Pero el obispo no se quedó solo en posibles hechos im­punes, porque también hi­zo mención de las investi­gaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.

“Todo parece indicar que algunos, incluso funciona­rios, para algunos la cos­tumbre está siendo más fuerte que las pericias del Ministerio Público y la con­vicción del señor presiden­te en esta materia”, mani­festó.

“Convertir corazones”

Por otro lado, en un cla­ro mensaje dirigido al Go­bierno, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta, pidió “con­vertir los corazones de aquellos que manejan los recursos públicos”.

El arzobispo hizo alusión de la libertad y de cómo hay que combatir la “esclavi­tud” que prevalece dentro y fuera de los corazones de las personas.

Al respecto, Ozoria Acos­ta pidió a la Virgen de las Mercedes liberar de la es­clavitud a las personas que manejan los recursos públicos.

Derroche de ministros

Mientras que Castro Mar­te, obispo de La Altagracia, catalogó como “una ofensa a la pobreza del pueblo” el derroche que tienen algu­nos ministros en tiempos difíciles.

“El derroche de algunos mi­nistros en tiempos de crisis es una ofensa a la pobre­za del pueblo y muestra de injusticia social”, manifestó ayer el obispo a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, lamentó que el presidente Luis Abi­nader no pueda detener esas irregularidades socia­les, pero indicó que ha mos­trado austeridad en varias ocasiones.

“Le sobra moral al presiden­te para detener estas asi­metrías sociales”, escribió también Castro Marte en su cuenta de Twitter.