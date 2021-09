Asociación Nacional de Sordos reclama aprobación de ley de lengua de señas y sistema Braile

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana reclamó este jueves la aprobación del proyecto de ley que regula la lengua de señas y el sistema Braille.

La comunidad de sordos se manifestó en los alrededores del Congreso Nacional para reclamarle al Senado la aprobación de este proyecto, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en cinco ocasiones.

Según Pablo Taveras, presidente de la asociación, la comunidad sorda está exigiendo su aprobación y reclamando sus derechos.

"Tenemos muchos años esperando nuestros derechos y la cosas siguen iguales, no tenemos acceso al sistema educativo, al área laboral y tenemos mucha presión y no podemos entrar a las universidad, las personas no nos quieren dar trabajo y tenemos que depender mucho de nuestras familias", expresó Taveras tras conversar con varios medios de comunicación.

Sobre el proyecto de Ley, agradeció al diputado Tobias Crespo, proponente de esta iniciativa, que ha logrado su aprobación en la Cámara Baja en cinco ocasiones, pero reclamó al Senado por su falta de compromiso.

Por su lado, Crespo comentó que el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema braille "volvió a perimir" luego de que el Senado evitó tomar una decisión sobre este.

No obstante, informó que lo volvió a depositar en la Cámara Baja y que está siendo nuevamente estudiado por la comisión permanente de Educación y agregó que el proyecto no sólo regula ambas formas de comunicación, sino que establece que actos como discursos políticos y noticiarios cuenten con un intérprete de señas.