Abinader decidirá en próximos 18 meses si busca la reelección

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abina­der ha declarado que se propone evaluar el tema de una repostulación pa­ra un segundo periodo consecutivo, un propósito que ocurriría en el próxi­mo año y medio, a más de dejar abierta la posibili­dad de que aspire a un se­gundo mandato presiden­cial.

Durante una entrevista­do para el programa “El Sol de la Mañana”, el man­datario manifestó que no jugará “a la hipocresía” ni descartará las probabili­dades de ese segundo pe­riodo de gobierno. “Yo no voy a venir aquí, como mu­chas veces se hace, a jugar a una hipocresía de que yo no voy a una reelección”, di­jo Abinader. A seguidas pu­so en claro la posibilidad de la búsqueda de un nuevo mandato, algo que aseguró “lo voy a analizar en un año y medio”

“Señores, yo tengo que trabajar, tengo que cumplir en un cronograma… noso­tros tenemos pendiente el aumento a la Policía en 500 dólares; nosotros no pode­mos seguir con el sistema de salud que tenemos, aquí no hay una red de trauma, no hay ambulatorio de cáncer”, subrayó.

Solo en Santo Domingo, añadió, “tenemos demasia­dos temas pendientes que tenemos que ir encaminan­do, dentro de año y medio evaluaremos esa probabili­dad”.

Mientras estuvo en la opo­sición, Abinader siempre mostró y fijó posiciones con­trarias a la reelección presi­dencial consecutiva.

Sin embargo, por el he­cho de que la figura de la re­elección es permitida por la Constitución dominicana, la posibilidad nunca fue del todo cerrada y durante el pasado mes de abril le soli­citó a los dirigentes del Par­tido Revolucionario Moder­no (PRM) no tocar ese tema por los próximos dos años y concentrarse en las labores de gobierno que les enco­mendó la sociedad.

Ese mismo mes se produ­jo un pronunciamiento del dirigente del PRM, Franklin García Fermín, quien dijo que se plantea una reforma a los estatutos del ente po­lítico para permitir un nue­vo período presidencial. Pe­ro, al día siguiente de García Fermín plantear esto, el pre­sidente del partido y minis­tro Administrativo de la Pre­sidencia, José Ignacio Paliza, dijo que Abinader no estaba pensando en reelección.

EN EL PRM

La prohibición

El artículo 101 de los es­tatutos del Partido Re­volucionario Moderno establece que hasta tan­to se convoque un con­greso para debatir la re­elección presidencial, la misma estará prohibi­da”. Una reforma a los estatutos de ese parti­do ha estado en carpeta desde mediados de es­te año, pero aún no han realizado la convención que se necesita para lo­grar la aprobación de los militantes. Abinader habló en ese programa previo a su discurso en la 76 Asamblea General de la ONU.

Lo dijo Paliza

En su momento, José Ignacio Paliza dijo que Abinader está concen­trado en gobernar para sacar al país de la crisis y generar empleos, y que “no hay otro proyecto ni otra idea que nos mue­va a eso”.