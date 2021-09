Miriam Brito plasma en libro la historia que la llevó a la cárcel por matar al “Arenero”

Ivanessa Guzmán

ivanessa.guzman@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Hace 17 años el pueblo dominicano fue testigo de la historia que vivió Miriam Brito, una mujer que era maltratada y torturada por su esposo, José Castro, un empresario arenero de San Cristóbal a quien en medio de una golpiza que éste le propinaba en su defensa lo mató.

Hoy la mujer plasma en su libro: “Miriam Brito: la historia real de mi vida”, lo que vivió durante su relación con su verdugo 17 años después del hecho y que asegura no salieron a la luz durante el juicio donde fue condenada, y posteriormente dejada en libertad mediante indulto.

Brito fue condenada por el hecho a 20 años de prisión, de los que solo cumplió 11 meses tras ser favorecida con el indulto. Guardó prisión desde el 18 de diciembre de 2004 hasta el 10 de abril del 2005.

La escritora del libro dijo que una de las motivaciones que la impulsaron a mostrar al mundo sus vivencias es aportar en la reducción de los feminicidios y que a través de su ejemplo la comunidad femenina no desmaye en la meta de defender su independencia y exigir sus derechos.

Con lágrimas y voz entrecortada narró cómo se entristece cada vez que lee una noticia relacionada al maltrato y los feminicidios, pues recuerda todo lo que vivió.

“Si te encuentras en una situación de violencia o de maltrato debes salir… cada vez que veo una noticia de que una mujer cae, me siento que caigo con ella”, agregó con tristeza en el rostro.

Contó a los asistentes al acto, realizado en el auditorio del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que no fue fácil volver a recordar tantas vicisitudes. Pero si algo le ha sorprendido es que hay mujeres que no saben identificar lo que es violencia.

“He podido escuchar damas que dicen: mi marido me habla mal, me falta el respeto, no me deja estudiar, no me permite socializar, me dice cómo debo arreglarme el pelo; pero él no me maltrata”, declaró.

Al finalizar la ceremonia, Brito eligió un hombre del público y junto a él abrió las puertas de una jaula que contenía una paloma, simbolizando, primero la “jaula de oro” en la que vivía, y al abrirla, la libertad con la que desea que vivan todos los seres humanos, hombres y mujeres.

Explicó que a propósito de celebrarse el 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz, es la ocasión ideal para que se difunda su testimonio que busca concienciar a la sociedad y adoptar cambios que derriben la cultura patriarcal.

Su historia

El entonces presidente Leonel Fernández concedió por decreto el beneficio del indulto a Miriam Brito, por el asesinato de su esposo, el empresario arenero, José Castro, el 26 de noviembre de 2003.

Miriam Margarita Brito Martínez había sido condenada a 20 años de prisión, a cumplir en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, el 13 de mayo del 2006, mientras que su empleada Deydania González fue condenada a 30 años.

Durante los interrogatorios, Brito declaró que fue víctima de violencia física y psicológica durante 20 años, ya que el empresario la maltrataba a ella y sus cinco hijos.

En julio del 2004 la jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, Lourdes Yanaira Rodríguez Arias, condenó a dos años y un año y nueve meses de prisión a dos hijos del asesinado empresario.

La magistrada encontró a los adolescentes de 15 y 16 años culpables de complicidad, asesinato y asociación de malhechores en perjuicio de Castro.

Más del libro

El libro de 222 páginas, escrito en lenguaje sencillo, y con una portada de diseño artístico, aborda temas sociales, políticos, económicos y vivencias que buscan despertar el interés de los lectores.