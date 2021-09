Motoristas con poco interés en regularizarse, algunos creen que es pérdida de tiempo

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

El “plan de seguridad ciudadana” que fue anunciado en el mes de junio por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) consiste en la identificación de motoristas del Gran Santo Domingo mediante el registro de sus motocicletas, uso de chalecos y cascos que indicaría la numeración de la placa del portador, medida que no se ha desarrollado en su totalidad.

Según lo indicado por el Intrant unas 124,105 motocicletas ya han sido registradas mediante el plan, sin embargo muchos son los motoristas que no portan sus chalecos debidamente identificados con dicha numeración en la parte trasera como fue determinado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de “disminuir” las acciones delictivas que se cometen.

Aunque el Intrant explicó el pasado martes que el proceso de registro seria extendido hasta el 20 de octubre, muchos fueron los motoristas encuestados por periodista de este medio que manifestaron que aún no “entienden” la necesidad de reportar sus motos.

Motoristas entrevistados manifestaron que no han podido dirigirse a los centros porque el plan no los librará de los robos y lo califican como “una pérdida de tiempo”.

“Para mí eso es una pérdida de tiempo, porque no creo que con eso se reduzca la delincuencia”, explicó Jonathan al referirse al tema.

El motorista mientras se encontraba estacionado en la calle Josefa Brea, no portaba el casco rotulado por el plan de seguridad, pero aseguró que tiene su licencia vigente y su casco de conducir de rigor.

Otro de los entrevistados, fue Daniel Guerrero, quien expresó que dicha regulación está desactualizada, debido a que realizó el pago del impuesto en línea y en el centro de registro Los Cachorros le informaron que no había efectuado el pago correspondiente.

“Yo pago ayer mismo, y cuando vengo aquí me dicen que no he hecho ningún pago, aun teniendo aquí las pruebas”, explicó mientras se encontraba esperando en el referido centro de registros.

De su lado, el director del Intrant, Rafael Arias indicó que luego de culminado este próximo 20 de octubre el proceso de registros de los vehículos en el Gran Santo Domingo se procederá a iniciar en las demás provincias del país.

Asimismo, indicó que concluido el período anunciado, quienes no regularicen su motocicleta serán fiscalizados y sancionados de conformidad con la Ley 63-17 de la institución.

Centros de registro

Los centros de registros de motocicletas son: Club Los Cachorros del sector Cristo Rey, Ciudad Ganadera, estación del teleférico, en Sabana Perdida; Parque del Este, parqueos del Estadio Quisqueya, Jardín Botánico, Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, y la Plazoleta frente al Cementerio Cristo Redentor.

Datos

Mediante un informe estadístico obtenido en la Dirección General de Impuestos (DGII) se puntualizó que hasta el día 7 de enero del 2020 existen más de 2,695, 947 motocicletas registradas en el país para un equivalentes de un 4.7% de vehículos en el país.