La inteligencia artificial: Claves para una audiencia

Miguel Pellicer

Fundación Lucas de Tena

Madrid, España

El periodismo enfrenta dos crisis, principalmente: una de confianza y otra de sostenibilidad. La membresía intenta ser una solución a ambas. Generación de confianza y potenciando un modelo de negocio que desarrolle el periodismo en los tiempos actuales.

The Membership Puzzle, en el que colabora Google y el Lenfest Institute, publica en español la guía para ejecutar con éxito programas de membresía. El manual, a parte de las indicaciones para la implantación de un esquema de membresía, incluye una treintena de casos de éxito, así como la descripción de los tres componentes esenciales para crear una membresía:

Una estrategia de membresía define dónde encaja la membresía en la visión del medio, “incluyendo cómo sostendrás tu periodismo y el rol que tendrán las audiencias desde el punto de vista económico y demás”.

Las rutinas que involucran a los miembros son flujos de trabajo que conectan a las audiencias con el periodismo y quienes lo producen. Las rutinas son la base para una sólida estrategia de membresía.

Un programa de membresía es el producto con el que interactúa alguien cuando se transforma en miembro. Es un espacio donde se gestiona a las personas que contribuyen con tu medio.

La inteligencia artificial avanza en periódicos como en el canadiense The Globe and Mail. En este caso, se llama Sophi y es diferentes cosas. Desde la curación de contenido automatizada hasta el análisis predictivo y los muros de pago, Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a tomar decisiones estratégicas y tácticas vitales para transformar su negocio.

Sophi ya ha ganado numerosos premios del sector medios y durante los últimos seis meses, se ha posicionado para ser adoptada por grandes sectores del mundo de la publicación digital, uniéndose al programa de socios tecnológicos VIP de WordPress y el CMS, propiedad de The Washington Post.

Así integración con otras tecnologías y plataformas e impulso de las suscripciones del periódico (ahora el 70% de los ingresos llegan a través de esta fuente) son parte fundamental de la carrera de Sophi.

El analista Max Willens explica en las claves de Sophi y pone énfasis en apuntar sus ámbitos de mejora. La interrelación entre máquinas y humanos son fundamentales.

Ya no es cuestión de conjugar en online y el offline sino las personas ante la inteligencia artificial. Todo un reto.

BBC News Labs es un equipo de innovación multidisciplinar cuya última experimentación implica el resumen automático y la automatización de galerías de imágenes e historias gráficas a partir del texto.

El equipo ha dedicado los últimos años a trabajar en la automatización. Más recientemente, han desarrollado un formato de historias múltiples que se adapta a los diferentes patrones de consumo de una audiencia diversa (y joven) con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Inspirado en parte en Instagram y los cómics, el equipo ha creado un prototipo para que los periodistas generen automáticamente historias gráficas a partir de texto. La idea es que los periodistas ingresen una historia de texto en la herramienta y obtengan un primer borrador de la versión visual de la misma, que se puede utilizar en las plataformas de redes sociales.

Desde 2011, el consumo de medios para los adultos de Estdos Unidos. Ha aumentado un 20% en todas las categorías.

Se dedica una media de 4 horas y 12 minutos a los dispositivos móviles.

Estos datos analizan cuántos minutos pasan los adultos estadounidenses en diversas formas de medios, comparando dispositivos móviles, computadoras de escritorio, radio, televisión y revistas.

El auge de boletines de organizaciones, medios y periodistas emprendedores es la visualización más clara que el email marketing no es una estrategia para “vender” sino para potenciar la distribución de los contenidos.

¿Qué pasa con el filtrado que Google realiza en la bandeja de entrada? Al despiste de muchos usuarios que se suscriben a los boletines y que después no los acaban abriendo nunca se suma la discriminación de correos en Gmail, entre las pestañas de Principal y Promociones, que habitualmente están activadas por defecto.

En Los Angeles Times identifica una serie de soluciones y recomendaciones para traspasar estas barreras de los servicios de correo electrónico. Cada vez es más importante la especialización en el desarrollo de productos periodísticos. Entendamos que el email marketing no es una técnica de venta sino de distribución de contenidos.

Y es que, por ejemplo, en su conferencia mundial de desarrolladores, Apple ha anunciado Mail Privacy Protection, que limitará la cantidad de datos que las personas que le envían correos electrónicos pueden recopilar sobre nosotros. En este sentido, Casey Newton, uno de estos periodistas que ha soltado lastre de un medio para emprender periodismo con su proyecto Platformer, plantea que a corto plazo, esta medida de Apple evitará que los remitentes sepan cuándo se ha abierto un mensaje. A la larga, el crear mayores medidas de privacidad debe significar mejorar nuestra relación con los lectores.

El Dal las Morning News (DMN) necesitaba una forma de expandir su periodismo hiperlocal, particularmente su cobertura de los suburbios de la ciudad. La respuesta fue DMN Local, una iniciativa para ampliar la cobertura de noticias de 10 comunidades con un equipo de trabajadores autónomos.

Cada comunidad tiene ahora su propio centro y boletín en línea, lo que facilita a los lectores encontrar las noticias más relevantes para ellos. Han publicado hasta la fechar alrededor de 2,500 informaciones,noticias y reportajes.

La educación digital

La pandemia provocó un aumento del interés en los programas de educación en línea, como Masterclass y Coursera.

Ahora, los editores, incluidos The New York Times, The Wall Street Journal, Rolling Stone y WWD están agregando más programas a sus carteras de educación digital.

‘The Learning Network’ del NY Times es el ejemplo del potencial que tiene esta estrategia y esta serie de contenidos para los lectores y los usuarios en general. Por su parte, The Wall Street Journal (WSJ) ha visto que los programas de educación en línea pueden ayudar a estimular relaciones directas más activas con las audiencias. En particular con el boletín ‘Fitness Challenge’ ha visto como se iba haciendo un hueco en su audiencia, con unas tasas de apertura y de clicks entre las más altas entre las newsletters del WSJ.

Los contenidos entendidos como servicios son un punto de enganche muy fuerte para los usuarios.