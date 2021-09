Diputado Marmolejos Gil defiende a familias involucradas en caso Falcón y dice su vida "es un libro abierto a investigaciones"

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El diputado Nelson Marmolejos Gil, vinculado en la Operación Falcón, se puso a disposición del Ministerio Público para cualquier investigación a su persona y defendió a las familias involucradas en el caso.



Tras haber sido mencionado en el expediente, donde se señala que los narcotraficantes le financiaron por completa su campaña electoral a legislador, el diputado habló por primera vez del caso y dijo que durante sus 30 años de carrera política no tiene ningún hecho pecaminoso por el que se le pueda imputar ni manchar.

En un turno previo tomado en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, Marmolejos se puso a disposición del Ministerio Público y dijo que él es “un libro abierto”.



“No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia la investigación del Ministerio Público ni de ningún organismo, entiendo yo que mi vida es un libro abierto, todas mis cuentas bancarias que estén a mi nombre pueden ser investigadas, no me opongo a nada”, expresó Marmolejos en la sesión de esta mañana.



En esa misma línea dijo que no tiene “nada que ocultar” y que puede justificar el dinero utilizado en su campaña porque tiene sus cuentas “ordenadas”.



Con respecto a la posición de su organización política, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la felicitó porque “en mi caso no necesito la defensa de nadie y estoy totalmente de acuerdo con que el que la hizo la pague”.



“Yo no soy un invento, no soy un enganchado a la política, no soy una figura hecha y construida al vapor que en 30 años que tengo en la política no he amasado una fortuna y que no me circunscribo en la línea que para ocupar una posición se tienen que hacer cuantiosas inversiones de 20 y 25 millones de pesos”, manifestó.

Por otro lado, Marmolejos afirmó conocer a las familias Mosquea y Polanco, vinculadas en la Operación Falcón, a las cuales calificó de “honorables y trabajadores”.“Me sorprendo porque algunas de esas familias, la familia Mosquea y la familia Polanco, que para mí son familias trabajadores y familias honorables, porque desde que estaba muy niño los observé con ferreterías, con negocios lícitos. Hombres y mujeres de trabajo que hoy salen involucrados en una investigación llamada Operación Falcón”, dijo ante sus colegas.Ante esta situación, el legislador dijo que hasta tanto se demuestre lo contrario, mantendrá su opinión respecto a la imagen de las familias involucradas.“Yo conozco a esa familia y no voy a cometer la comorbilidad que algunos cometen, que son amigos de usted toda una vida y apenas aparece un error lo niegan. Bajo ningún concepto voy a hacer eso. Yo conozco esa familia y hasta tanto se pruebe lo contrario son familias honorables y trabajadores”, afirmó el diputado.