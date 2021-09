Defensa del exdirector de Inapa pide absolución en el caso Odebrecht

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

La defensa de Roberto Ro­dríguez, implicado en el escándalo de sobornos de Odebrecht, pidió a los jue­ces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Na­cional, declarar su absolu­ción definitiva, por “insufi­ciencia de pruebas”.

El abogado Claudio Ste­phen pidió a las juezas Gi­sell Méndez, Tanía Yunes y Jisell Naranjo, rechazar de manera total la acusación presentada por el Minis­terio Público en contra de su cliente y en consecuen­cia declararlo no culpable de los hechos que se le im­putan, dictando a su favor sentencia absolutoria.

El tribunal receso la au­diencia para hoy martes, a fin de que la defensa del imputado Conrado Pitta­luga, inicie su discurso de cierre, al cual se otorgó un tiempo de 3 días para esos fines. Es el último impu­tado en concluir con esta etapa del proceso.

La defensa también rei­teró la solicitud de la extin­ción de la acción penal por prescripción, atendiendo al escrito de incidente y excepciones que presenta­ron en el tribunal que co­noce el juicio de fondo.

Consideró que no se pu­do demostrar que los he­chos atribuidos ni siquiera existieron, ni el imputado participó en el hecho atri­buido,

Igualmente, la defensa pidió al tribunal ordenar el cese de todas las medidas de coerción tanto personal, como la que se encuentra sometido el exdirector de Inapa y en caso contrario rechazar cualquier varia­ción de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.

Asimismo, pidió que sea condenado el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (PEPCA), al pago de las costas del procedimiento, por haber litigado con te­meridad en el caso.

Solicitó al tribunal no condenar a un inocente si la prueba no lo señala, pe­ro que tampoco se produz­ca una injusticia de que un inocente sufra la conse­cuencia cuando realmen­te no ha habido prueba que así lo acrediten.

Claudio Stephen planteó al tribunal que el caso de su cliente jamás debió llegar a juicio de fondo, ya que el mismo no era un caso com­plejo, ni de prueba difícil de valorar.

Señaló que el Ministe­rio Público en este caso de ninguna manera de­bió llevarlo a los tribuna­les, debido a que no tienen sustento para presentar acusación, ni mucho me­nos un juez de la instruc­ción decir que había pro­babilidad de condena.

“Nosotros acabamos de de­mostrar aquí magistradas que no hay sustento para una condena en contra de Roberto Rodríguez, casi cin­co por años magistrados, mi cliente está sometido a este proceso, una persona enferma, depresiva”, acotó el jurista en su discurso de cierre.

Pedido de los fiscales

El 27 de julio de este año, Listín Diario registró que el Ministerio Público pidió a los jueces del Primer Tri­bunal Colegiado del Distri­to Nacional condenar a los seis implicados en el caso Odebrecht con penas de en­tre 5 a 10 años de prisión.

En su petición el ente acusador solicitó sentenciar a Ángel Rondón a 10 años de prisión; a Víctor Díaz Rúa a 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bau­tista, a 5 años de prisión; Tommy Gálan, 5 años de prisión y a Roberto Rodrí­guez a 5 años de prisión.

Los fiscales de la Procu­raduría Especializada de la Pepca también pidieron al tribunal presidido por Gisell Méndez e integra­do por Tania Yunes y Yisell Naranjo, el decomiso de los bienes millonarios a ca­da uno de los imputados al momento de emitir la con­dena.

Mientras tanto, corres­ponde a los abogados de los implicados de hacer sus conclusiones y peticio­nes de descargos a las jue­zas que componen el tri­bunal.

El primero en defen­derse fue Ángel Rondón, ex representante comer­cial de Odebrecht en la República Dominicana y señalado como la perso­na que repartió los sobor­nos en el país.

Rondón dispuso de seis días durante los cuales ex­puso sus conclusiones, el paasado 2 de agosto, y lue­go dio paso a la defensa de los otros cinco imputados, quienes deberán terminar el 16 de septiembre.

CRONO

Decisión.

Una vez concluido el proceso de defensa, las juezas se retirarán a deliberar para decidir si los imputados son inocentes o culpables de los cargos que les imputa el ente persecutor del crimen, que son sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Acusación.

Los abogados de los imputados han defendido la postura de que el “Ministerio Público no ha podido demostrar su acusación porque está llena de falsedades”.

Testigo.

El 8 de julio se registró en la prensa que el abogado del imputado, Claudio Stephen, solicitó el aplazamiento de la audiencia a fin de que un testigo que no acudió ofrezca su testimonio.