PLD dice expulsará miembros que figuren en casos de narcotráfico o lavado de activos

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El secretario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró que de determinarse vinculación al narcotráfico o lavado de activo de algún ex funcionario por designación o elección de esa organización, será expulsado del partido.



“Esté activo en la posición o no esté, o haya estado, con la debida comprobación. Esa es nuestra posición”, dijo Mariotti.



Durante una reunión efectuada este lunes donde 40 de los 45 miembros del Comité Político asistieron, el PLD demandó a las autoridades de la actual gestión profundizar las investigaciones aclarando que como organización partidista confían a que sean llevadas hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”.



Lamentó que ante las revelaciones de vinculaciones políticas con el narcotráfico, desde el Gobierno se pretenda presentarlo como un fenómeno común a todos los partidos, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto.



Al calificar de preocupante el involucramiento de actores políticos en la denominada Operación Falcón, el Secretario General peledeísta dijo que esa organización está muy clara sobre ese tema.



Insistió en que el oficialismo perremeísta trata de construir una narrativa mediática haciendo creer que los legisladores y funcionarios vinculados al narcotráfico y lavado de activos en la Operación Falcón desarrollaron sus ilícitas actividades en pasadas gestiones de gobierno.



“¿Está el dinero de cualquier negocio ilícito en la política? Posiblemente sí, yo estoy seguro que sí. Ahora, en este caso en particular de la famosa Operación Falcón ¿a quién benefició ese dinero. Por dónde corrió a raudales, a borbotones?", cuestionó el secretario del PLD.



Sugirió el escenario de la Mesa del Diálogo para avanzar los esfuerzos necesarios a los fines de modificar la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la Ley de Régimen Electoral, instando a que se haga de manera seria porque allí están las mentes más preclaras del peledeísmo para hacer sus aportes.



Sugirió que el nombre dado a dicha operación evidencia una colaboración de autoridades extranjeras, por cuando significa halcón en inglés, y que de haber sido exclusivamente dominicana se denominaría güaragüao o Halcón Peregrino.



El Secretario General del PLD cerró su declaraciones reiterando que esa organización respaldará en el dialogo, todas las propuestas en favor de la sociedad dominicana, a favor de la clase media y los sectores vulnerables del país.

Por la Operación Falcón actualmente se ha hecho mención a dos diputados y un funcionario del Gobierno, quien está suspendido por la investigación de caso de narcotráfico y lavado de activos.