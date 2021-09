Todo lo ocupado por el Ministerio Público en los allanamientos de la Operación Falcón

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

En los allanamientos realizados por fiscales del Ministerio Público a propiedades de imputados en la Operación Falcón, quienes identificaron un gran número de bienes, dinero en efectivo, vehículos y artículos de lujo que estaban en posesión de distintas personas vinculadas con el caso.

En la solicitud de coerción y declaratoria de complejidad, en su parte dos, la Procuraduría General de la República menciona todos los bienes encontrados durante los allanamientos realizados hasta la fecha y los nombres involucrados.

En un primer allanamiento realizado por fiscales el pasado ocho de septiembre en una finca propiedad de los imputados José Alejandro de la Cruz y Juan José Cruz Morales se ocuparon distintos artículos.

En la casa, dentro de la habitación principal del primer nivel y encima de una mesita de dos gavetas de ocuparon “Un radio Motorola VHF, modelo PR400, color negro, serie: 442THG6651, con su cargador serie: 0222PDHI1; un Binocular, Marca Bushnell, AX0042, modelo 137570; un Radio de comunicación, marca Motorola, color negro, modelo Radius EM300, serie No.159TWSM467, con su micrófono, marca Motorola Inc., serie: HNM3596A 9522 y su fuente No. ST-360-12 y un micrófono marca Icom, HM-36”.

Luego, en las gavetas encontraron: “Dos cargadores de pistola Glock, color negro; una cartera de color negra, conteniendo en su interior una cédula de identidad número a nombre de Raul Antonio Cruz Mota; un carnet No. NSS-28626120 del Sistema Dominicano de Seguridad Social a nombre de Raul Cruz Mota; un carnet de afiliación ARSGMA a nombre de Raul Cruz y un carnet del régimen subsidiado Senasa a nombre de Raul Cruz Mota; un celular marca Gravity, color negro con gris, Imei: 367097081798718, no tiene sim card; un celular Marca Samsung, color dorado, modelo: Duos, Imei: 358197067723843, no tiene sim card; un folder color amarillo, conteniendo en su interior, ocho impresiones a color con la imagen de un Quiosco y nueve impresiones a color de JR Construcciones, con indicaciones de los planos del Quiosco y sus dimensiones”.

Posteriormente, el allanamiento continuó en el segundo nivel de la casa, específicamente la habitación principal, donde se ocupó: “ Un cargador marca Glock, color negro, serie: 122-12, conteniendo en su interior veintitrés proyectil 9mm; un cargador marca Glock, sin número de serie, conteniendo en su interior diecisiete proyectil 9mm; un cargador marca Glock, color negro, serie: 4422-02, sin proyectil; una caja marca Blazer conteniendo en su interior diez proyectil 9mm y una mira marca Gamo; cuatro capuchas color negro; un rifle de aire, marca Gamo, Shadow Express, serial: 04-1C-595783-07, Cal.5.5 (.22) con una mira No.1710)”.

Mientras que en el área del “quiosco”, las autoridades ocuparon: “Un DVR Marca Bose AV35, control Console, model 402455, Serie No. 056607F12770043AE y en la despensa del área de cocina treinta y ocho cartuchos, color amarillo, para escopeta”.

También en los allanamiento realizados ese mismo día, pero por otro fiscal, informaron que ocuparon la suma de dos millones 989 mil 951 dólares, al igual que una escopeta marca maverick, calibre 12, modelo 88, serial MV58363.

De igual manera, en otros allanamientos detallaron la ocupación de aproximadamente 698 mil 600 dólares y ocho millones 520 mil 204 pesos.

Por otro lado, en fecha 8 de septiembre del presente año, un fiscal realizó un allanamiento al local Severino Car Rental, en Santiago, propiedad del imputado Luis Argelis De Jesús Severino, en la que el Ministerio Público incautó uno 25 vehículos.

En esa misma fecha, se realizaron otros allanamientos donde ocuparon decenas de relojes y prendas, como anillos, pulseras y guillos, de alto valor a los miembros de la red, de marcas como Hublot, Cartier, Roger Dubois, Rolex, Audemars Piguet.

Juan Maldonado

El funcionario público e imputado Juan Maldonado también le fueron ocupados varios bienes, específicamente del vehículo en que se transportaba al momento de ser detenido junto al legislador Héctor Darío Féliz.

Dentro del vehículo, marca Toyota Land Cruiser Prado, color blanco, placa G502454, ocuparon en su interior: “Un caja con el logotipo Roger Dubuis, conteniendo otra caja plástica, conteniendo en su interior un reloj marca Roger Dubuis; una bolsa de tela color negro marcada con el logotipo danny prenda conteniendo en su interior cinco pulseras color dorado y una funda plástica transparente conteniendo destornillador plano pequeño; dos cajas marcas Hublot conteniendo cada una en su interior un reloj marca Hublot color dorado; una caja marca Cartier conteniendo en su interior un reloj Cartier color dorado y una pulsera color negro; una caja marca Louis Vuitton conteniendo en su interior una funda ziploc transparente conteniendo en su interior una cadena color dorada con su crucifijo; una cadena color negro con su crucifijo; dos cadenas doradas, ambas con una medalla con las mismas características; un anillo color dorado, cinco pulseras; dos anillos tipo pulsera color dorado y una caja color azul marino conteniendo.

Tambien fueron ocupados: “Un anillo color dorado en forma de estrella; una caja color marrón conteniendo dos anillos plateados; una caja color crema conteniendo en su interior una pulsera color negro y dorado; una pulsera color dorado y dos anillos; un reloj marca Graham color verde olivo; una caja marca Ulysse Nardin conteniendo en su interior un reloj marca Ulysse Nardin color negro con dorado; una caja color crema con el logotipo Rolex conteniendo en su interior una caja color verde marca Rolex conteniendo en su interior un reloj marca Rolex color dorado; una valija sellada presumiblemente conteniendo en su interior dos libretas; una caja marca hublot (vacía); una mochila marca Swiss Gear conteniendo en su interior varias prendas de vestir y artículos de aseo personal (un perfume marca Creed, un estuche de lentes marca Louis Vuitton, una cartera marca Louis vuitton color marron conteniendo en su interior un celular marca Motorola color rosado (Bloqueado por contraseña; un celular marca Iphone color rojo (Bloqueado por contraseña; un celular marca Iphone color negro (Bloqueado por contraseña, un celular marca Redmi color blanco (Bloqueado por contraseña); un (1) celular iPhone color gris (Bloqueado por contraseña); un celular marca Iphone color negro (Bloqueado por contraseña); un celular marca Blu color negro (Bloqueado por contraseña); un router marca ZTE color negro IMEI:863317046126268.

Además, en un monedero marca Louis Vuitton el Ministerio Público encontró “ una tarjeta banreservas No.5360 5810 1123 8716; una tarjeta Capcana a nombre de Víctor Roberto Rodriguez; una licencia de conducir a nombre de Juan Jose de .a Cruz Morales; una cédula de identidad electoral a nombre de Juan Jose de la Cruz Morales; una licencia de porte de armas de fuego No.119268 a nombre de Juan Jose de la Cruz Morales; una tarjeta de vacuna covid-19 a nombre de Juan Jose de la Cruz Morales; un cuaderno color rojo; un folder color azul conteniendo varios papeles manuscrito; dos cuadernos color azul; varios folder conteniendo documentos; varios juegos de llaves; dos cajas marca Altoids de aluminio conteniendo cinco juegos de llaves tipo L; una bolsa plástica de alta seguridad color blanco con el numero D0087785 (vacía), una copia de matrícula del vehículo marca Chevrolet, Placa No.1044115, chasis No.1GBDM19W8SB273492; una cartera marca Calvin Klein, color negro conteniendo en su interior una cédula de identidad electoral a nombre de Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera; una tarjeta debito banco nacional; una licencia de conducir a nombre de Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera; una tarjeta pricesmart; una tarjeta American Express a nombre de Víctor Paulino; una debito visa banco Popular una tarjeta banreservas; un carnet de seguro Humano nombre de Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera; 124 dólares americanos; un porta carnet conteniendo un carnet de la cámara de diputado a nombre de Víctor Paulino Herrera.

Asimismo en el vehículo fueron ocupados “un carnet de la cámara de diputado a nombre de Víctor Paulino Herrera; una pistola marca Glock serial No. GFG60 con su cargado con capacidad de 15 capsulas; una libreta color negro; tres memorias USB de colores negro, verde y rojo; una llave mecánica No.10; un destornillador tipo estría; un cargador 9mm transparente; cuarenta papeletas de veinte dólares americanos y varios cargadores de celular.

Por otro lado, en distintos allanamiento y registros de personas, se ocuparon 114 vehículos “para probar que los imputados adquirieron decenas de vehículos producto de las actividades ilícitas a las que se dedicaban.