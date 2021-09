Abinader entrega santuario y promete más obras para Monte Plata

PAUL MATHIASEN / LINCOLN CASTILLO

Bayaguana, RD

Con cientos de personas pre­sentes en la ceremonia que dio oficial apertura al San­tuario Santo Cristo de los Milagros, el presidente Luis Abinader y la alta jerarquía católica encabezaron ayer una misa de dedicación a la estructura religiosa.

Abinader aprovechó tam­bién la ocasión, y tras el re­cordatorio de autoridades eclesiásticas, prometió re­habilitar y terminar dos ca­rreteras que comunican a la provincia Monte Plata

Desde tempranas horas de ayer viernes, cientos de feligreses de la comunidad de Bayaguana se situaron en los alrededores del santua­rio para poder asistir a la mi­sa que oficializó el arzobispo metropolitano de Santo Do­mingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta.

La misa y celebración ini­ció a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta poco más de la 1:00 de la tarde, sien­do el mandatario dominica­no uno de los últimos en to­mar la palabra. Al iniciar su ponencia, Abinader expresó que “siempre apoyarán a la iglesia católica” y que desde la primera reunión con el ar­zobispo se comprometió a concluir el santuario.

“Inmediatamente tu­vimos nuestra primera re­unión con el Arzobispo Oso­ria, nos comprometimos a continuar esta obra, a con­tinuar, porque como presi­dente no sólo está obra, si no que he decidió tener la polí­tica de Estado de continuar las obras que han hecho mis predecesores”, comentó.

En ese sentido, el mandata­rio anunció que ya está apro­bada la segunda etapa de la construcción del santuario, que incluirá la malla perime­tral, oficinas y áreas de servi­cios. Además del santuario, y en respuesta unos de los sacer­dotes que había tomado la pa­labra previamente, Abinader informó que ya inició el pasa­do lunes la rehabilitación de la carretera Mella hasta Baya­guana.

De igual manera, dijo que la carretera desde Bayagua­na hasta la provincia de Hato Mayor, iniciada en el gobier­no de Hipólito Mejía, “trata­rán” de terminarla este año y, en caso de que no sea com­pletada, se culminará en fe­brero próximo.

Al tomar el micrófono luego de que lo felicitaran por cumplir cinco años en el cargo, monseñor Ozoria di­jo que se invirtió “mucho di­nero” en el Santuario Santo Cristo de los Milagros y que “habrá gente que critique la inversión”.

PARA DIOS

Inversión.

“Aquí hemos inver­tido muchos esfuer­zos, muchos recursos, mucho dinero. El go­bierno nos ha apoya­do con mucho dine­ro, pero sin cuidado los hemos dedicado a Dios y una inversión a Dios siempre será po­ca”, expresó Ozoria, quien recordó a los tres presidentes que se comprometieron con la construcción de este Santuario.