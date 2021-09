Hechos que perturban la paz mortifican al Presidente

Guarionex Rosa

guarionexrosa@hotmail.com

El presidente Abinader expresa profunda angustia por el derrotero que lleva el país a poco más de un año de su mandato, cuando clama: “yo quiero que ese desgraciado ácido desaparezca de la República”.

?Quien habló así el pasado jueves fue un mandatario paciente y siempre en su tino pero a quien le ha llegado la preocupación de la población luego de que la joven Yanelis Arias López, fuera rociada con “ácido del Diablo” por un malhechor, en Tenares, provincia Hermanas Mirabal.

?Una ocurrencia no tan habitual en el país pero que llevó la desgracia a esa joven, que no resistió el esfuerzo de la Unidad de Quemados de un centro clínico de la capital, y los relatos de sus vecinos tras recibir la agresión, han consternado al público. ?Demasiado cosas pasaron durante la semana que termina para que el ánimo del gobernante no se viera impactado por el suceso de Tenares, al parecer producto de una trama pasional por parte de alguien a quien la víctima conocía ya que gritó por su nombre tas el ataque.

?Los casos de “ácido del Diablo” ocurridos en el pasado no llegaron al estremecimiento del Poder Ejecutivo. En los diversos casos los atacantes no querían matar a la persona, como ocurre con frecuencia cuando se utilizan armas de fuego, sino desfigurar el cuerpo.

?Abinader encara muchos problemas que seguramente no esperaba cuando hace poco más de un año asumió con mucho entusiasmo el encargo que le dieron las urnas. Ahora, además de tragedias como la que costó la vida a la joven Yanelis, están los casos de corrupción del pasado.

?El presidente dijo durante la semana: “yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. En este país ya no hay vacas sagradas, todo el que la hace la paga”. La contundencia de sus expresiones guardaron relación con el lenguaje corporal.

?A poco tiempo del pronunciamiento, Abinader dispuso por decreto la suspensión provisional del titular de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado del PRD y luego pasó a formar parte del PRM. Se le involucra en lavado de activos y narcotráfico.

?Abinader señaló a los periodistas: “lo que sí ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República Dominicana”.

????Operación Falcón

?La Operación Falcón es el último entramado de corrupción por lavado de activos y narcotráfico que embarra además de a Maldonado Castro, al diputado del PRD, Héctor Darío Féliz, quien llevó “en bola” a un extraditable con lo que buscaba al parecer impedir su arresto.

?El Ministerio Público acusó al director de Comunidad Digna de “aprovechar” el cargo que ostentaba para lavar activos del narcotráfico. Operación Falcón, que volvió a vincular la política con el narcotráfico se desarrolla en Santiago donde se practicaron más de 80 allanamientos en los cuales fueron incautados inmuebles, vehículos de lujo, gasolineras, prendas, dinero y documentos.

?La Operación Falcón no era cosa nueva que pudiera atribuirse al presente régimen. Era más bien de vieja data del narcotráfico y lavado de activos del sello Santiago. El grupo de arrestados fue perseguido por fiscales, agentes de la DNCD, la DEA, de Estados Unidos y el ministerio de Defensa.

?A las autoridades tocaría reforzar la seguridad de los fiscales particularmente de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, delegados de la procuradora general, Miriam Germán, quienes han cargado con la persecución de los grandes escándalos, algunos ya en justicia, sin tregua ni pérdida de tiempo.

?En Colombia hace años la persecución contra el narcotráfico fue tan intensa y productiva que los jueces aparecieron en los juicios muchas veces con caras cubiertas para su protección. Aquí no se ha llegado todavía a esos extremos no obstante el peligro que presenta el delito.

????Caso antipulpo

?El caso Antipulpo, uno de los mayores escándalos de corrupción que involucra a antiguos funcionarios del régimen del ex presidente Medina, tomó un rumbo diferente durante la semana al informarse que el principal involucrado, Francisco Pagan cooperará.

?De las declaraciones hechas el pasado lunes por el abogado Julio Cury, defensor de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Medina, Pagan, Julián Esteban Suriel y Aquiles Christopher, la decisión de variar la medida de coerción se debe a que los tres decidieron colaborar con los fiscales.

?El más afectado por la prisión que han sufrido desde el 29 de noviembre de 2020 es Christopher, quien padece de problemas cardíacos y al parecer se ha debilitado considerablemente por el tiempo que ha pasado en prisión en Najayo. Ahora irán a arresto domiciliario. ?A los tres se les acusa de estafar al Estado, asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos. En las primeras vistas en los tribunales, los tres negaron los cargos, por lo que perdieron tiempo mientras el caso parecía ir en favor del Ministerio Público.

?Al explicar el caso a la prensa el fiscal Camacho explicó que el Ministerio Público ha sido coherente en el sentido de que, “cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce, incluso, el peligro de fuga y, hemos entendido nosotros que, en este y otros casos, deben recibir un tratamiento diferente”.

????Policías a las calles

?El presidente Abinader anunció el pasado martes que 5,000 nuevos policías serán enviados a las calles para patrullar y prevenir los actos de delincuencia. La reacción del gobernante se produjo luego de que los medios de comunicación, sobre todo la televisión y las redes sociales se hicieran eco de varios asaltos y actos de raterismo.

?Abinader ha mostrado bastante mortificación sobre los atracos a mano armada y otros hechos de la delincuencia común perturbadores de la paz ciudadana y el crecimiento que experimenta la reactivación de la vida social en la medida en que la pandemia se ha reducido y las actividades sociales y el turismo aumentan.