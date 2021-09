Lo que han hecho algunos implicados de la compleja Operación Falcón

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

La Operación Falcón es descrita por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, como una investigación bastante compleja que llevará a uno de los más importantes casos en contra de lavado de activos.

En esta ocasión no se trata de corrupción administrativa como la sociedad dominicana se ha acostumbrado ver en los tribunales durante los últimos meses, pero se incluye a gente conocida como es el caso de Juan Maldonado Castro, titular suspendido de la Dirección General Comunidad Digna.

A casi un año de su designación, el nombre de Maldonado Castro fue incluido el pasado miércoles junto a otros siete entre los envueltos en la Operación Falcón. No obstante, los corresponsales de Listín Diario en Santiago observaron que 18 fueron las personas detenidas y posteriormente trasladadas al Palacio de Justicia de Santiago.

El funcionario suspendido fungía desde septiembre de 2020 como director de Comunidad Digna, entidad dedicada a “la mejora de la calidad de vida” en términos generales de las comunidades más vulnerables del país.

Este abogado fue diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia El Seibo y durante sus funciones hizo de presidente de la comisión permanente de Asuntos Municipales y Deportes y de la comisión permanente de Turismo.

Asimismo, participó como miembro activo de la comisión permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, comisión permanente de Contrato y comisión permanente de Deuda Pública.

Además de Maldonado Castro, fue apresado Juan José de la Cruz Morales, contra quien habían presentado cargos criminales anteriormente. En noviembre de 2016, De la Cruz Morales fue arrestado junto a otros seis dominicanos en Puerto Rico en un caso también ligado al narcotráfico.

El apresamiento de El Michero, El Hombre o El Don (algunos de sus motes) fue por estar vinculado al decomiso de 1,786 kilos de cocaína, el mayor cargamento de esa droga ocupado en la historia de Puerto Rico hasta ese momento.

Uno de los detenidos junto a De la Cruz en aquel momento también tenía antecedentes penales, vinculados a varios hechos con sustancias ilícitas en Miches, ciudad natal de Juan Maldonado Castro, a quien conocen como Marcial o El Líder.

A la lista de apresado se agrega, José Alejandro de la Cruz Morales, quien a deducir por los apellidos, posiblemente sea hermano del anterior.

Los registros periodísticos guardan sobre José Alejandro que en 2012 fue capturado de camino a Santiago, ciudad que Berenice Reynoso describió ayer como el centro de operación del principal involucrado en Falcón, donde entregaría una “nevera playera” con casi US $500,000 dólares en efectivo, como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Asimismo, al año siguiente este nativo de Miches volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres, la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista Duarte con el Santo Cerro, en La Vega. “Se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas”, dicen los medios del momento.

“Omar”, alias con el que se conoce a José Alejandro, también fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico, donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos.

No obstante, el juez Duvergé Mejía favoreció a De la Cruz Morales con un auto de no ha lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no tenía orden de arresto para apresarlo, a pesar de haberlo encontrado in fraganti.

María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli y La Princesa, también está entre los detenidos por el Ministerio Público luego de los allanamientos ejecutados el pasado miércoles en más de nueve provincias del territorio nacional.

En diciembre de 2012 fue capturada por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). Posteriormente, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos acusó a Tavárez de participar en una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la cual le atribuían el blanqueo de cerca de RD$100 millones.

Al momento de su arresto, las autoridades mostraron US $1,003,000.00; 24,500.00 euros y RD$150,000.00, y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.

Contra la dama, el entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo en marzo de 2013. Medio año después un tribunal dispuso la libertad de la mujer.

Una figura pública se suma al caso y es la comunicadora Dianabel Gómez. En redes se ha recordado una frase de la exesposa del cronista deportivo Franklin Miraba: “Prefiero la cárcel que estar con él”, así como también un video en el que asegura ser socia de un dealer en Santiago.

“Sí, yo vendo vehículos”, afirma durante una entrevista realizada en un programa dominical de entretenimiento y continúa: “En Santiago, yo soy socia”, comentario que hizo entre risas antes de señalar que no puede establecer un negocio sola.

Luego de omitir el nombre de la empresa en varios momentos, dijo que se llamaba Alex González Motors. El centro de compra y venta de vehículos nuevos y usados está ubicado en el kilómetro 11 de la autopista Duarte, en Santiago.

Un legislador se menciona además entre los presuntos involucrados.

A la salida del conocimiento del recurso de apelación de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez, la exfiscal del Distrito Nacional afirmó que el diputado por Pedernales del Partido Revolucionario Dominicana (PRD), Héctor Darío Féliz Féliz, es investigado luego de que trasladara en su vehículo a “uno de los extraditables”. Contrario al resto, el legislador de la Cámara Baja no fue arrestado por la inmunidad que le confiere su cargo.

Este representante dijo este jueves que “solo le dio una bola” a su amigo Juan Maldonado.

Otros más en el grupo son Delfina Asunción Polanco y Lenin Bladimir Torres Bueno, de quienes se desconoce información alguna. Pero esos eran tan solo los nombres que se conocían hasta la tarde de ayer, puesto que en la noche la Procuraduría General de la República reveló nuevos individuos.

A los arrestados se unen Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talavera.

¿Falcón?

Las especies marinas ya se han quedado para dar paso a nuevos animales en el nombre de las operaciones. Aunque el nombre de esta operación no es directamente el calificativo del ave, lleva su nombre por el halcón peregrino.

El Ministerio Público informó este miércoles que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos pusieron en marcha la Operación Falcón: una ofensiva contra el narcotráfico y el lavado de activos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas.

En esta investigación se realizaron más de 80 allanamientos, encabezados por 60 fiscales, los cuales ocuparon “muchas evidencias”, entre ellas cantidades exorbitantes de dólares, vehículos de alta gama y más de cinco estaciones de combustibles, según la directora de Persecución.