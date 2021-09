Domingo Jiménez informa tiene tumor maligno entre hígado y el páncreas

Santo Domingo, RD.

El titular de la secretaría de Asuntos Labores de la Fuerza del Pueblo (FP), Domingo Jiménez, informó que ha sido diagnosticado con una tumoración maligna entre el hígado y el páncreas.

La información, publicada a través de su cuenta de Twitter, detalla que el diagnóstico fue presentado luego de acudir en varias ocasiones al médico, por molestias en el abdomen.

Dijo que empezará a ser tratado en las próximas horas por lo que estará al margen de su teléfono.

“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas. ¡Gracias a tod@s por estar pendientes! El equipo médico que me trata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo! Dios es grande!!!”, escribió.