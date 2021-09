Periodista destaca roles del Defensor del Pueblo

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

El periodista y sociólogo español Manuel Campo Vidal valoró como nece­saria la figura del defen­sor del pueblo como ente de fortalecimiento ins­titucional en República Dominicana.

En una visita a Listín Diario, el periodista ma­nifestó que resulta positi­vo que existan institucio­nes que controlen a otras, y que al mismo tiempo los ciudadanos las controlen a todas, ya que de esta ma­nera se hace democracia.

“Es muy positivo que haya una institución que quiera llevar la observa­ción de la calidad demo­crática y de la eficacia del resto de las instituciones, y eso es un período nue­vo que ahora se abre”, ex­presó.

Campo Vidal, quien además es presidente y profesor de Comunicación en la universidad española Next Educación, puntua­lizó que este pensamien­to es respaldado desde la cátedra en la maestría de Comunicación políti­ca avanzada que él mismo imparte. “Por eso nos inte­resa tanto el defensor del pueblo en República Do­minicana y en otros paí­ses”, agregó.

El periodista reveló que había sido advertido de un “fenómeno” candidato a defensor del pueblo que iba al margen de los parti­dos, en referencia a Pablo Enrique Ulloa, quien resultó elegido el pasado 10 de ju­nio para este cargo. Campo Vidal expresó que le resultó interesante la candidatura de Ulloa a la Defensoría del Pueblo en vista de que una figura independiente po­día generar mucho interés. “Y lo estuvimos siguiendo, apoyando, dándole infor­mación, conectándolo con los defensores del pueblo de otros países Panamá, Ar­gentina”, dijo.

El periodista mencio­nó que en su seguimiento al trabajo del defensor del pueblo, se percató de que Ulloa estuvo presente al día siguiente del motín ocurri­do en el centro penitencia­rio de Cotuí, el pasado sába­do.

“Yo me puedo pregun­tar qué hace el defensor del pueblo. Hay un motín en Cotuí y el que va el domin­go por la mañana a la pri­sión de Cotuí es el defensor del pueblo. A mí me llamó la atención francamente, realmente lo he visto en ac­ción”, recalcó.

Debates electorales

En su experiencia dirigien­do y moderando los prime­ros debates presidenciales “cara a cara” en España, Campo Vidal manifestó que los debates electorales son un derecho a la ciuda­danía y aspira a que se ce­lebren en República Do­minicana en las próximas elecciones.

“Yo creo que los debates electorales son un derecho de la ciudadanía y por tan­to el que no los haya empo­brece el debate político, a mí me gustaría que en todas partes hubiera debates elec­torales”, agregó el sociólo­go.

Campo Vidal fue recono­cido en el presente año con el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria de la Acade­mia de Televisión.

SEPA MÁS

Experiencia.

Campo Vidal dirige el Instituto de Comunica­ción Empresarial, donde también imparte docen­cia. Igualmente es presi­dente emérito de la Aca­demia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en España.

Informativos.

El comunicador dirigió el programa informati­vo de radio Hora 25 de la Cadena Ser de 1987 a 1991. También fue di­rector de Antena 3 TV en 1992.