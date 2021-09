Denuncian autoridades "están en completo silencio" en caso de joven que murió por ácido del diablo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La directora ejecutiva de la Oficina para el desarrollo de la mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Linabel González, denunció que hasta el momento los familiares de la joven Yanelis Arias, quien murió el pasado viernes tras ser atacada con ácido del diablo, no han recibido ninguna información de las autoridades.

“Hay una falta de información por parte de las autoridades competentes a la familia y a la sociedad. Están en completo silencio, aunque han dicho que se han realizado algunas gestiones la familia no tiene información al respecto según me comentaban anoche, no tienen ninguna novedad”, manifestó González al ser entrevistada en el programa televisivo El Día por Huchi Lora y Edith Febles.

La funcionaria destacó que a pesar de que “entienden” que no todas las informaciones pueden ser compartidas por el Ministerio Público, hay cosas básicas que por derecho fundamental las familias deben conocer.

Durante la entrevista, González reveló que mientras Yanelis estuvo viva y “consciente de lo que estaba pasando” nunca fue entrevistada por el Ministerio Público.

“En una ocasión fue el Ministerio Público (al centro médico), ella estaba muy vendada porque había pasado por un proceso quirúrgico, sin embargo, lo habían previsto para este miércoles el interrogatorio”, comentó.

Advirtió que existen pruebas que “se pueden ir perdiendo en el camino”, por lo que sus familiares “se van llenando de incertidumbre” al no estar al tanto de las acciones que realizan las autoridades ni conocer las informaciones que se deben compartir.

No hay nadie detenido

González enfatizó que hasta el momento las autoridades no tienen a nadie detenido, a pesar de que hay especulaciones sobre la persona que podría ser la autora intelectual del crimen.

“Las sospechas están sobre un hombre que paga a alguien (…) No me consta, ni lo sé, pero por los comentarios y lo que había conversado con la familia es un hombre”, expresó en el programa.

La funcionaria hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional para que asuman la investigación con personal técnico que “no tenga muchas relaciones locales”.

“Ante esta situación todo es posible, debemos descartar toda situación de relaciones locales que se puedan tener (…) Es indispensable el tema de la transparencia en el manejo de este caso”, dijo.

“El hecho de que se dé con el culpable no va a regresar a la vida a Yanelis pero es una respuesta a la sociedad, es una respuesta que necesita la sociedad”, finalizó.

La engañaron con flores

Yanelis Arias había sido engañada por un hombre que se hizo pasar por un mensajero de una floristería, quien le dijo que “le habían enviado flores y que se acercara a buscarlas”.

El hombre le lanzó el ácido del diablo y huyó de inmediato del lugar.

La joven agredida fue trasladada a la Unidad de Quemados del hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo, pero por la gravedad de las heridas en la cara y parte de su cuerpo murió dos semanas más tarde.

El pasado domingo el abogado Félix Portes informó que existe una recompensa de RD$261 mil a la persona que ayude al arresto del autor material e intelectual de lanzarle el ácido a Yanelis.

“Ofrecemos recompensa de RD$100,000.00 por información que ayude al arresto del autor material e intelectual del horrendo crimen contra Yanelis Arias en Tenares quien fue víctima de ácido del diablo y dejó 2 niños en orfandad! Ayuda RT”, dijo Félix Portes.

En la publicación varias personas informaron que aportarían dinero por lo que el jurista dijo que hasta el momento había 261 mil pesos a la persona que informe sobre el o los responsables del crimen.