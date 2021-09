Luz creyó siempre en la inocencia de Faña

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Su apoyo primordial”, así describió el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, a su esposa Luz Villar, quien desde el inicio de los señalamientos contra el exfuncionario por supuesta agresión sexual, se mostró confiada y enérgica al declarar repetitivamente a los medios de comunicación que su cónyuge era inocente.

Luego de siete meses y 16 días de proceso legal, Villar finalmente comparte bajo un aura de tranquilidad con su compañero de vida, quien el pasado viernes recibió un no ha lugar sobre las imputaciones en su contra.

En una entrevista a Listín Diario, Faña destacó que la certeza de contar con Villar durante todo el proceso, y con quien ya tiene 32 años de matrimonio, le permitió “seguir firme”.

“La ventaja es la esposa que uno tiene”, subrayó el extitular del IAD.

Posición

De su lado, Luz Villar expresó que “la vida de las personas es una artesanía de madera que se va tallando, después de que esa figura está hecha, ya no vuelve para atrás. Tú eres de una forma y con todos esos valores a los 50 o 60 años tú no vas a presentar una conducta diferente”.

Sostuvo que cuando se destapan casos de acoso o agresión sexual salen a la luz otras personas, lo que no pasó con su compañero de vida y confirma su inocencia.

Asimismo, destacó que el caso de Faña debe tomarse como ejemplo para analizar y que aunque fueron afectados “por algo hay que comenzar” para llegar a una justicia independiente.

“El presidente no podía opinar porque podía verse como que no era independiente la justicia, y lo entendemos”, declaró.

El escándalo

En medio de las recurrentes llamadas y mensajes de afecto de sus familiares y allegados que mantenían sonando su celular, Leonardo Faña narró el momento en que detonaron los señalamientos públicos.

“Ella me llama (refiriéndose a su esposa Luz): mira, aquí están hablando de ti, pero están hablando de ti como que no eres tú, porque están describiendo a una persona que no eres tú”, contó.

Colaboración

Ante las acusaciones, Faña explicó que él mismo, acompañado de su esposa y otras siete personas, se puso a disposición del ministerio público para aclarar la situación y lo recibieron con una orden de arresto.

Dijo, además, que como un promotor de la justicia independiente, él mismo ofreció que revisaran su teléfono personal, “lo que nunca hicieron”, que fueran a su casa y hasta que investigaran en la institución de la que era el máximo representante.

CLAVES

Señales.

Faña precisó que aún desconocen qué motivó a la exgerente financiera a presentar “una mentira”, y sugirió que quienes se querellan no se les permita retirarla, sino que deben asumir sus responsabilidades.

“Están dando una oportunidad de yo retirarla y dejar al otro entollao’, no señor, usted tiene que estar ahí. Si usted está diciendo la verdad vamos a castigar al otro, pero si está hablando mentiras, vamos a castigarla a usted”, apuntó. Faña resaltó que los reportes y análisis de Flores revelaban que la versión ofrecida era “completamente falsa”.