Siete meses después, Faña dice que está listo para retomar su vida y labor

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Luego de siete meses y 16 días de proceso legal, de los cuales 38 transcurrieron detrás de las rejas, el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, dice estar dispuesto a retomar las riendas de su vida dejando de lado los rencores.

Faña, quien recibió el viernes un no ha lugar del juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, ante la acusación de agresión sexual, dijo en entrevista con reporteros de Listín Diario que desde el principio esperaba sereno la llegada del día en que le devolvieran su “tranquilidad”.

“El que más sabe de su inocencia soy yo después de Dios, porque Dios sabe todo lo que uno hace, pero yo sé lo que yo he hecho y no he hecho”, manifestó el exfuncionario.

No obstante, calificó como “un abuso” y una “acusación terrible” la imputación incoada por la exgerente financiera del IAD, María Isabel Flores Encarnación, quien alrededor de una semana después de la denuncia, la retiró aunque el Ministerio Público (MP) siguió con el caso.

“Un abuso. Un hombre que enfrentó un gobierno con las visitas sorpresas y con la mafia de la importación de alimentos. Que yo lo enfrenté de ahí a ahí”, expresó el exdirector, al tiempo que resaltó que no siente resentimiento.

“Si yo salgo de una cárcel con un rencor, es como si siguiera preso. ¿Qué tu ganas con tu mantenerte con un rencor con gente que estaban equivocados?”, añadió.

¿Regresa al IAD?

En torno a sus labores en la dirección del Instituto Agrario Dominicano, posición que actualmente ocupa por decreto Francisco Guillermo García García, Faña señaló que “si le toca volver” ya tiene una serie de planes y proyectos para Barahona y otros puntos del país.

Sin embargo, el extitular de la entidad agrícola especificó que es una decisión que le concierne al presidente Luis Abinader, con quien ya ha tenido contacto luego de la decisión del juez Nolasco, pero que de todas formas seguirá trabajando en lo que le gusta.

“Yo voy a hacer lo que yo sé hacer, poner a producir la tierra. Yo soy agrónomo”, puntualizó.

Vivencias

Mientras intentaba sacar tiempo para conversar con el equipo periodístico en medio de las recurrentes llamadas y mensajes de afecto de sus familiares y allegados que mantenían sonando su celular, Leonardo Faña narró el momento en que detonaron los señalamientos públicos.

“Ella me llama (refiriéndose a su esposa Luz Villar): mira, aquí están hablando de ti, pero están hablando de ti como que no eres tú, porque están describiendo a una persona que no eres tú”, contó.

Ante las acusaciones, Faña explicó que él mismo, acompañado de su esposa, con quien tiene 32 años de matrimonio, y otras siete personas, se puso a disposición del Ministerio Público para aclarar la situación y lo recibieron con una orden de arresto.

Dijo, además, que como un promotor de la justicia independiente él mismo ofreció que revisaran su teléfono personal, “lo que nunca hicieron”, que fueran a su casa y hasta que investigaran en la institución de la que era el máximo representante.

Faña precisó también que aún desconocen la razón que motivó a la exgerente financiera a presentar “una mentira”, y sugirió que quienes se querellan no se les debe permitir retirarla, sino que estos deben asumir sus responsabilidades.

“Están dando una oportunidad de yo retirarla y dejar al otro entollao', no señor, usted tiene que estar ahí. Si usted está diciendo la verdad vamos a castigar al otro, pero si está hablando mentiras, vamos a castigarla a usted”, apuntó.

Asimismo, Faña resaltó que los reportes y análisis de Flores Encarnación revelaban que la versión ofrecida era “completamente falsa”.

“La psicóloga dijo que era mentira, que masificaba los hechos y que no había coherencia. Dijo que le dieron una bebida y en el análisis que le hicieron salió negativo”, argumentó.

Aprendizaje

“Distinguir entre los amigos de verdad y los amigos de mentira”, fueron las palabras utilizadas por el exdirector del IAD para describir uno de los principales aprendizajes que ha obtenido del proceso que le ha tocado vivir.

Faña señaló que suele ser muy confiado y “no serlo con cualquier persona” es una de las lecciones que aprendió.

Justicia independiente

De su lado, su cónyuge resaltó que “la vida de las personas es una artesanía de madera que se va tallando, después de que esa figura está hecha, ya no vuelve para atrás. Tú eres de una forma y con todos esos valores a los 50 o 60 años tú no vas a presentar una conducta diferente”.

Villar sostuvo que cuando se destapan casos de acosos o agresión sexual salen a la luz otras personas, lo que no pasó con su compañero de vida y confirma su inocencia.

Destacó que el caso de Faña debe tomarse como ejemplo para analizar y que aunque fueron afectados “por algo hay que comenzar” para llegar a una justicia independiente.

“El presidente no podía opinar porque podía verse como que no era independiente la justicia, y lo entendemos”, declaró.

En tanto, Faña indicó que “poco a poco se irá limpiando la justicia porque la intención ya la hay”.