Asaltos reavivan las angustias en sectores del DN

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El tema de los asaltos ha sido la de “nunca acabar” en el país desde hace va­rios años, sin embargo con el impacto de la pan­demia del nuevo corona­virus Covid-19, el tópico de la delincuencia pasó a un segundo plano, ya que la atención del público se centró en las crisis sanita­ria y económica más las medidas especiales que vi­nieron con ellas.

A pesar de ello, las de­nuncias, los videos y las víctimas de las últimas se­manas en diferentes secto­res del Gran Santo Domin­go han contribuido a que los principales titulares de medios de comunicación sean acerca de los atracos recientes y el clamor de las personas para que en al­gún momento se resuelva la problemática.

Temor hasta de hablar

La reciente ola de atracos ha sembrado el pánico en la barriada de Gualey de la ca­pital, donde sus residentes se niegan a hablar acerca de la delincuencia, debido a que tienen temor de que los antisociales tomen represa­lias.

“A mí no me gusta hablar de eso ni salir en cámara porque muchas veces uno dice algo y los mismos tí­gueres vienen y te tiran, así que no”, dijo una señora re­sidente en el sector.

A pesar de ello, la seño­ra expresó a LISTÍN DIARIO que a ella le quitaron dos celulares en la misma puer­ta de su casa.

“Una vez ellos hasta en­traron a la casa, y no me mudaron de casualidad, la otra ellos entraron la pisto­la por la verja y me quitaron mi celular, eso en menos de dos meses”, argumentó la dama.

El dueño de uno de los colmados de los alrededo­res narró que justo en la mañana de ayer le hicie­ron tres disparos a otro para despojarlo de un celular.

“Eso fue a las seis de la mañana, yo iba a camino para el mercado a surtir el colmado y yo abriendo la puerta ahí mismo sonaron los tres tiros, yo volví y me tranque y volví a salir a la hora”, narró el comercian­te que agradece que su ne­gocio no ha sufrido por los efectos de la delincuencia.

Los vecinos del barrio aseguran que el patrulla­je policial es intermitente y cada vez la problemática se agudiza un poco más.

“Eso ha sido desde siem­pre, por aquí la policía ca­si ni se mete y en verdad y siendo honestos esa parte aquí yo no creo que se arre­gle por todo este tiempo porque en verdad ha sido algo difícil...la gente tiene miedo a salir en las maña­nas para caminar para el metro porque hay que ir a pie, porque los motoristas no quieren subir, porque les quitan sus motores, esto es un desastre”, añadió otro de los moradores, quien tam­bién declinó identificarse.

Los vecinos pidieron el aumento del patrullaje para ver si el problema “cede un poco” de terreno.

Calles solitarias

Durante el transcurso de la semana, se hizo viral en las redes sociales un vídeo don­de se observa un atraco a dos grupos de personas en el mismo tramo de una ca­lle, por parte de alrededor de cinco motocicletas con al menos dos personas a bor­do en cada una,.

Esa calle resultó ser la vía principal del sector San Ge­rónimo, en el Distrito Na­cional, dónde los residentes aseguran que los delincuen­tes aprovechan la soledad de los alrededores para rea­lizar las fechorías.

“Aquí quien sale a pie se puede dar por atracado”, dijo un delivery de uno los colmados de la zona mien­tras contaba que se regis­tra muy poco movimiento de personas durante todo el día debido a la gran canti­dad de asaltos que ocurren.

Ese testimoniolo compar­te Freddy Pinzón, residente desde hace cuatro años en el sector, quien cuenta que la ola de atracos ha sido al­go constante desde que lle­gó a San Gerónimo.

“Yo llegando aquí recién mudado, junto con mi her­mana, dos tígueres vinieron en un motor y entraron a la casa como si fueran los due­ños y le quitaron el móvil y una cadena, eso ha sido al­go de siempre no solo de ahora”, dijo Pinzón.

CLAVES

Evasión.

El Ministerio de Interior y Policía realizó ayer una actividad para anunciar que las armas decomisa­das y destruidas duran­te el programa de segu­ridad ciudadana, serán utilizadas para construir monumentos.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez fue abordado allí por los periodistas acerca de las denuncias recientes y se rehusó a hablar del tema pidien­do a los reporteros “no desviar” la atención so­bre el tema por el que fueron convocados.

“Yo no quisiera que me tumben el tema, que es un tema bien importan­te... esto no se había he­cho nunca en la Repúbli­ca Dominicanam un mo­numento por la paz”.