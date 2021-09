En Gualey los residentes temen hablar de delincuencia

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La reciente ola de atracos que afecta a distintos sectores de la Capital no deja fuera la barriada de Gualey, donde sus residentes hasta temen hablar de delincuencia.

"A mí no me gusta hablar de eso, ni salir en cámara porque muchas veces uno dice algo y los mismos tígueres vienen y te tiran. Así que no", dijo de manera tajante una mujer residente en el sector al ser preguntada por este diario sobre la situación que padecen con la ola de robos y atracos, de la cual no ha escapado.

A ella le quitaron dos celulares en la misma puerta de su casa. "Una vez ellos hasta entraron a la casa, y no me mudaron de casualidad, la otra ellos entraron la pistola por la verja y me quitaron mi celular, eso en menos de dos meses", siguió diciendo.

Un colmadero narró que justo la mañana de este miércoles le hicieron tres disparos a otro para despojarlo de un celular.

"Eso fue a las seis de la mañana, yo iba camino para el mercado a surtir el colmado y yo abriendo la puerta ahí mismo sonaron los tres tiros, yo volví y me tranqué y volví a salir a la hora", dijo el hombre, quien se ha salvado de chepa de los malhechores.

Los residentes aseguran que la patrulla policial es intermitente y cada vez más la problemática se agudiza.

"Eso ha sido desde siempre, por aquí la policía casi ni se mete y, en verdad, y siendo honestos, esa parte aquí yo no creo que se arregle por todo este tiempo, porque en verdad ha sido algo difícil...la gente tiene miedo a salir en las mañanas para caminar para el metro, porque hay que ir a pie, porque los motoristas no quieren subir porque le quitan sus motores, esto es un desastre", añadió otro comunitario.

Hicieron un llamado al jefe de la Policía para que aumente el patrullaje, con la esperanza de ver si el problema "cede un poco".