General Méndez ante video viral: “Yo no entiendo cuál es la situación, el tema de uno agradar a su esposa”

Santo Domingo, RD

“Yo no necesito salón, yo lo que quiero es amor”, es el contenido de un video que el mayor general Juan Manuel Méndez le envió a su esposa, quien es estilista, y se hizo viral ayer.

Ante las reacciones de la gente y los memes, por la expresión del director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que dice tener los labios rojos, el oficial retirado colgó un video en el que aclara todo.

Explicó que su esposa tiene un salón de belleza desde hace 12 años y le dijo que quería recortarlo, y él le respondió que no está en salón que lo que está es en amor.

“Mandándonos videos parece ser que lo compartimos con alguien que o no le gustó o le gustó mucho, el tema del amor, y con lo de los labios rojos, yo estaba bebiéndome un jugo de sandía con fresa , entonces parece ser que cometí un error al decir labios, porque el hombre no tiene labios, el hombre tiene bembes. Yo no entiendo cuál es la situación el tema de uno agradar a su esposa, a su mujer”, dijo.

El general Méndez es apasionado con la música y frecuentemente cuelga videos en su cuenta de Instagram cantando karaoke en su casa.