Masalles precisa su versión de liderazgo

Santo Domingo, RD

El obispo de la Diócesis de Ba­ní, monseñor Víctor Masalles, admitió que se había referido a la ausencia de líderes en la Iglesia que sirvan como me­diadores para las soluciones conflictivas, sin embargo, en­tiende que esa información fue rebuscada en una extensa entrevista de 52 minutos ofre­cida a un programa de televi­sión. Fuera de contexto

El prelado comparó sus decla­raciones en esa entrevista con las del apóstol Pablo en su pri­mera carta, quien tuvo que es­cribir una segunda para que se entendiera su predicación, ya que se sacaron frases de contexto. “Y hoy día se hace tam­bién eso, se hace con mu­cha facilidad esto, se tuerce una noticia para resaltar lo que uno quiere y no lo que uno está diciendo allí, y por eso nosotros vemos una fra­se que dice, cuando se descu­brió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”, porque muchas veces los propaga­dores de la noticia no siem­pre están interesados en la verdad, sino en lo que ven­den”, expresó en la homi­lía de la Misa del Lunes XXII Tiempo Ordinario Santa Ro­sa de Lima. Ante la reacción de otros

prelados , como el arzobis­po de Santiago, Freddy Bre­tón sobre las declaraciones de monseñor Masalles en la entrevista en el programa La Hora 22 , de que en la Iglesia “hay un vacío de liderazgo y eso hay que reconocerlo”, el obispo cuestionó que se pu­siera énfasis en esa parte.

La entrevista

“Por ejemplo el otro día, toda una entrevista que tuve, 52 minutos, yo estuve hablan­do de cualquier cosa, menos del tema y una frase de una cosa que me preguntaron y eso después aparece en otro periódico que no tiene nada que ver con ese medio, aga­rra esa frase y la pone como el centro con algunas cosas que ni siquiera dije y ahí está en primera plana. Pero eso es lo que venden, de lo que yo dije era verdad, esto era una frase que no es que no era verdad, sin embargo se pone como el énfasis en eso y se voltea, la gente salió a buscar la entre­vista y después dijeron ‘tu no hablaste de eso’ sí, sí, búscalo bien, eso fue una frase que en el minuto tal yo dije, y la gen­te se sorprende porque cuan­do lo ve cree que es de ese te­ma”, amplió.

Agregó que “vemos nosotros cómo a veces la intenciona­lidad está al servicio de inte­reses por encima que le di­cen cómo tiene que decir, en que tiene que poner énfasis y cuanto vende más, pero aun­que no sea verdad, no impor­ta, pero vende, ahí es cuando digo yo, cuando la informa­ción llegó a ser un negocio, entonces la verdad no im­porta, lo importante es que se venda, y por eso el chisme, la mentira, la desinformación, son importantes, porque ven­den y porque influyen y des­articulan las verdades que puede estar diciendo un dis­curso”.

La comparación entre la entrevista y el mensaje de Masalles en la homilía tam­bién fue presentado la maña­na de este martes en el pro­grama El Día (Telesistema, canal 11), conducido por Hu­chi Lora, Edith Febles y Caro­lina Santana.