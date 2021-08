Estudiantes esperan con ansias retornar a educación presencial

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Yo quiero que abran las clases ya”, fue la efusiva respuesta de Carla, una ni­ña de 12 años del sector Mejoramiento Social, al ser preguntada sobre si es­taba lista para el inicio del año escolar en modalidad presencial el próximo 20 de septiembre.

Con el avance de la cuenta regresiva para el retorno a las aulas, Carla no es la única que espera ver llegar el día en que vol­verá a vestir su uniforme para recibir nuevamente “el pan de la enseñanza” fuera de casa.

No obstante, la niña que cursa el séptimo grado de nivel medio se quejó de que las clases por televisión iban “demasiado rápido” y no podía tomarle el ritmo.

“Ay no, yo quiero volver. Por televisión no me gusta­ba, era demasiado rápido y yo ni podía escribir y en­tonces tampoco podía pau­sar la televisión”, explicó, mientras su abuela Santa se reía y asentía con la cabeza.

Pero para Escarlet, de 13 años y hermana mayor de Carla, era la dinámica lo que le distraía hasta el pun­to de abandonar las clases. “Ellos hablaban muchísi­mo”, subrayó.

En lo que las hermanas si están de acuerdo es en su deseo de ir a la escuela y aseguraron que ese día lle­garán “tempranito”.

La abuela señaló que am­bas adolescentes fueron va­cunadas con las dos dosis contra el covid-19 y “están listas para volver”.

Vacunas a las escuelas

Mientras Winer, de 17 años, también externó su inten­ción de incorporarse a la docencia desde que inicie el año escolar, aunque en su caso, desconocía la fecha y aún no ha sido inmunizado.

“Yo quiero ir a la escue­la, es un bobote estar sin es­tudiar”, manifestó el joven oriundo de Neiba, que tras la pandemia se asentó en el ensanche Capotillo donde reside su padre.

Otro que también cuen­ta los días para ir a clases presenciales y tampoco es­tá vacunado es Harlin, de 12 años. Mientras ayudaba a su madre en un pequeño co­mercio de la comunidad Vi­lla María, Harlin argumentó que pronto lo llevarán.

Hace aproximadamente una semana se anunció la iniciativa de llevar los cen­tros de inoculación a los re­cintos de formación supe­rior y planteles educativos a nivel nacional, como parte de la estrategia de vacuna­ción en el país.

SEPA MÁS

El año lectivo 2021-2022

20 de septiembre.

El 21de este mes se dio a conocer la aprobación del calendario escolar que regula las activida­des docentes y adminis­trativas en los centros educativos públicos y privados. Las activida­des docentes durarán 44 semanas, concluyendo el 29 de julio de 2022.