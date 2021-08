Desaparecidos sin respuestas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace casi 10 años.

Nos referimos a cuando agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares actúan en nombre del gobierno o con su apoyo y arrestan, detienen o trasladan en contra de su voluntad y privan de todos sus derechos a alguna persona.

En 2018, activistas de derechos humanos publicaron que durante la dictadura de Trujillo (1930-1961) y los Gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1986-1996), cifran entre 20.000 y 30.000 casos de desapariciones, entre ellas se cuenta a Narciso González “Narcisazo” (26 de mayo de 1994). Su caso es el único que ha calado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual condenó al estado de República Dominicana por la desaparición forzada.

Si bien es cierto que estas desapariciones, las cuales fueron alguna vez constante de los presidentes dictatoriales, ya no son frecuentes en el país, quisimos aprovechar la fecha para recordar el creciente número de desapariciones que no son forzadas, pero de igual forma alarman a la sociedad y afectan a los familiares y amigos de las víctimas.

En 2020, ante la falta de información estadística por parte de la Policía Nacional, Listín Diario presentó al menos 13 hechos de personas de las que no se sabe nada desde hace años. Un caso fue el de Edgar Armando Báez de los Santos y su novia Leticia Boitel quienes salieron del cine de la Sabana Larga a eso de las 9:00 de la noche del 15 de septiembre de 2002.

El vehículo en el que andaban fue encontrado frente a la base de la Marina de Guerra, hoy Armada de la República Dominicana. La mayoría de las pertenencias de Edgar estaban en los alrededores colocados de manera perfecta, a modo de simular una escena de crimen; mientras que de Leticia no hubo ningún rastro.

El vehículo, correctamente parqueado, incluso presentaba golpes en los laterales lo que da cabida a pensar que se produjo algún tipo de roce que pudo haber tenido un trágico final. Y aunque hace casi 20 años de aquella noche, María Cristina de los Santos, madre del joven, ha recibido diversas llamadas en las que aseguran la presencia de su hijo en cárceles del país, lo que mantiene viva su esperanza de encontrarlo.

Si tiene alguna información sobre los paraderos de Édgar Baez y Leticia Boitel puede contactar a su familia al número 809-568-2157.

11 de abril de 2017. Cinco minutos bastaron para que Abraham Báez Carrión, un pequeño de 11 años que padece autismo se desvaneciera en el sector Valiente, de Boca Chica. Esa mañana había algunos trabajadores en la casa realizando reparaciones, pero ni ellos ni los vecinos vislumbraron al niño cuando salió de su casa a las 10:30 de la mañana, sin regreso hasta la fecha. A las 10:35 su madre notó la ausencia y alarmada salió a buscarlo por los predios sin éxito alguno.

Si ha visto a Abraham, informe a su fami­lia al número 809-839-6342.

23 de noviembre de 2017. Rosa María Mora, de 65 años de edad, desapareció del sector Honduras, en la capital luego de que saliera sin regreso hacia la iglesia. Se levantó temprano y silenciosamente salió de la casa sin que la trabajadora la acompañara, como era costumbre, al rezo de Laudes y que ese día se había cancelado. Lamentablemente, las cámaras del sector no pudieron captar su ruta.

Si sabe algo de la señora Rosa María Mora, contacte a su familia al 809-377-7832.

13 de mayo de 2020. Reynaldo Alfonseca Jiménez llamó a su hermano Jairo para pedirle que le dijera a su padre que buscara su vehículo en los alrededores del puente de Sabana Perdida. Efectivamente, estaba el carro en el lugar acordado, pero no había rastro de Reynaldo más que su cartera intacta dentro del vehículo. Desde entonces se maneja la hipótesis de un suicidio, pero los familiares no lo creen porque no tenía razones para ello y nunca se les entregó un cuerpo.

Si avista a Reynaldo Alfonseca, comuníqueselo a sus familiares contactándoles al 809-729-4450.

22 de mayo de 2020. Anaury Castillo salió de su casa a las 5:00 de la mañana para caminar por la marginal del Kilómetro 15 de Las Américas; una cámara en una estación de gasolina captó su figura mientras se dirigía hacia el este de la capital. Ha pasado más de un año desde esa última vez que se vio y los avisos de avistamientos han resultado en falsas alarmas.

En caso de saber algo de Anaury Castillo, puede llamar a su familia al 849-360-9086.

En lo que va de año, se han registrado al menos 31 desapariciones. Tan solo entre el 13 y 19 de agosto fueron reportadas 9 personas.

Fue reportado como desaparecido en San Pedro de Macorís Manuel Emilio Núñez Grullón, un señor de 79 años que a principios de agosto salió de su casa en San Pedro de Macorís con rumbo al Ingenio Cristóbal Colón lugar donde fue visto por última vez.

Cuatro días después la madre del joven de nacionalidad haitiana, Robens Yenen, de 30 años, y quien padece problemas mentales, también reportó la desaparición de su hijo.

Además, Ángel María Mejía Mercedes, de 51 años de edad, quien reside en el municipio Villa Hermosa de la provincia La Romana, está desaparecido desde el 17 de agosto.

Otro de los recientes desaparecidos es Erick Daniel Cordero Guzmán, contador, residente en el sector Herrera, provincia Santo Domingo, cuyo vehículo fue encontrado calcinado en San Cristóbal luego de su desaparición también el martes 17.

A la lista se suma el actor Andy Iturbides, desaparecido el pasado jueves 19. Desde que se conociera la denuncia cientos de personas han compartido la información con la esperanza de poder dar con su paradero.

Estos son solo algunos de los recopilados por Listín Diario, pero en el país se registran muchos más, siendo una constante en cada caso la queja de los familiares quienes denuncian la falta de atención en los casos y negligencia por parte de las autoridades.