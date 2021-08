Presos en rebeldía fuerzan que juicios sean aplazados

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Los tribunales de la juris­dicción del Distrito Na­cional, apoderados para el conocimiento de juicio de fondos y de juicio pre­liminar, constantemente tienen que aplazar las au­diencias a fin de dar opor­tunidad a que los procesa­dos que se encuentran en rebeldía sean reapresados por las autoridades.

Esta situación preocu­pa a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosal­ba Ramos, quien sostiene que esas rebeldías provo­can los constantes aplaza­mientos en los tribunales colegiados, juzgados de instrucción, incluso salas penales.

La división de estadísti­cas de la Fiscalía del Dis­trito Nacional, reportó que solo en el año 2020 se pro­dujeron 163 rebeldías, du­rante la etapa preliminar, un promedio mensual de 18.1, mientras que un to­tal de 342 rebeldías se pro­dujeron durante la etapa preliminar de enero a ju­nio del 2021, un promedio mensual de 57.

En tanto que, durante el juicio de fondo 2020 se produjeron 87 rebeldías, un promedio mensual de 9.7, mientras que de enero a junio de 2021 se produje­ron 45 rebeldías, un prome­dio mensual de 8,8.

Los tribunales colegia­dos y los juzgados de ins­trucción, ubicado en el Pa­lacio de Justicia de Ciudad Nueva, se encuentran apo­derados de esos procesos relacionados al tráfico y consumo de drogas, lavado de activos, homicidios, ro­bos, estafas, violencia intra­familiar, entre otras infrac­ciones.

Muchas de las personas acusadas de diferentes de­litos y que fueron declara­das en rebeldía, no acuden a los tribunales donde son requeridos y las compañías aseguradoras no garanti­zan que estos no se sustraen a los procesos luego de que se le haya impuesto algunas medidas distintas a la pri­sión preventiva.

Sin embargo, el departa­mento de Captura de Prófu­gos de la Fiscalía del Distrito Nacional, ha podido apresar una gran cantidad de rebel­des a quienes se les han cono­cido los procesos judiciales.

Los declarados en rebel­día, muchos no se encontra­ban con medidas de coerción privativa de libertad, sino con presentaciones periódicas al tribunal, libertad bajo fianza, prisión domiciliaria, varia­ción de medidas.

Esto motiva que, a los de­clarados en rebeldía, se le hacía fácil sustraerse al pro­ceso, ya fuera por no dar cumplimiento a las disposi­ciones dadas o porque al ser citados, no comparecieron, teniendo que declararse la rebeldía de los imputados.

Incertidumbre

La vida del prófugo es sin duda bastante ingrata. La constante sensación de ser descubierto en cualquier momento, le quita horas de sueño a cualquiera, porque además el sentimiento de persecución viene adereza­do por el de la incertidum­bre.

En esta situación se en­cuentran Leónidas Me­dina Arvelo, acusado en la Operación 13, por cu­yo caso guarda prisión el exadministrador de la Lo­tería Nacional, Luis Dicent y Rafael Cano Sacco, im­plicado en la Operación Medusa, cuyo principal implicado es el exprocura­dor general de la Repúbli­ca, Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo.

Ambos prófugos son piezas claves e importan­tes personajes en los entra­mados que investiga Wil­son Camacho, titular de la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca) y Yeni Berenice Reynoso, directora de Per­secución junto a un equipo de fiscales.

Otro caso es el de Pedro Alejandro Castillo Pania­gua (Quirinito), quien fue declarado prófugo, con­denado 20 años de prisión tras hallarlo culpable de la muerte del español Gusta­vo Adolfo Cervantes Arella­no (Waikiki), en un hecho ocurrido en 2008.

La investigación del caso inició ante la falta del cadá­ver de Quirinito, quien pre­suntamente falleció el 5 de julio en su casa.

TRIBUNAL

Prófugos de la Policía

Error.

Un oficial del departa­mento de Prófugos de la Policía dijo que las personas que logran mantenerse libres por más tiempo, en algún momento comenza­rán a sentirse cómodos y terminarán bajando la guardia y cometerá errores.

Paso en falso.

Muchos de los prófugos más buscados son captu­rados por un paso en fal­so, alejados del delito y muchas veces solos.