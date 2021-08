Abogado de Jean Alain dice oficial asesinado entregaría informe sobre robo en residencia del exprocurador

Santo Domingo, RD

El coordinador del equipo de defensa de Jean Alain Rodríguez, reveló que el mayor del Ejército José Antonio Santana de la Cruz fue asesinado un día antes de entregar los resultados de un informe sobre un robo cometido en un apartamento del exprocurador general de la República.

El doctor Gustavo Biaggi Pumarol dijo que el robo habría sido cometido por cinco sujetos que se identificaron como miembros de la Policía Nacional.

Agregó que a raíz del hecho, Jean Alain se comunicó con el malogrado oficial para que investigara el robo, el cual repitieron en otro apartamento de la madre del exprocurador.

El jurista explicó que Santana de la Cruz llamó el pasado sábado a un pariente de Jean Alain para decirle que al día siguiente, es decir el domingo, entregaría los resultados de la investigación, y lo mataron la madrugada de ese día sin poder cumplir con su encomienda.

El reconocido abogado aclaró que el apartamento previamente había sido allanado por el PEPCA en busca de documentos, pero días después fueron esos “agentes policiales” sin la presencia del Ministerio Público y se llevaron todos los objetos de valor que encontraron, sin que hasta ahora se haya dado cuenta de su paradero.

“Esa persona fue llamada por el exprocurador y le dijo mira en un apartamento que se hizo el allanamiento del día 28 o 29 de junio, se presentaron cinco personas vestidas de policía, que pueden ser policías, abrieron la puerta sin forzarla, y en un camión se llevaron todo lo que había en el apartamento”, narró el doctor Biaggi, entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11.

Dijo que entre los bienes que se llevaron había televisores plasmas y equipos de música, eso no lo hizo el PEPCA, y entonces luego fueron al apartamento de la madre de Jean Alain, que también fue allanado, desmotaron unas rejas con la intención de robar”, señaló.

Sostuvo que se trata de dos inmuebles que no estaban habitados como se comprobó el día de los allanamientos llevados a cabo por el Ministerio Público.

“Entonces se llama al mayor José Santana de la Cruz y se le pide que investigue ese hecho, para ver qué fue lo que sucedió sobre eso, y esa persona llama a un familiar del exprocurador, porque él está en prisión, y le dice yo no voy a poder ir hoy (el pasado sábado) porque tengo una fiesta, pero yo mañana (el pasado domingo) tengo que ir hablar con usted personal, para decirle el resultado de esa investigación”, amplió el togado.

Dice Jeni Berenice actúa con venganza

El doctor Gustavo Biaggi también se refirió a la procuradora adjunta, Yeni Berenice, de quien dijo que en la persecución contra su cliente ella actúa con venganza y rencor porque el exprocurador convocó al Consejo del Ministerio Público y la removió de la Fiscalía del Distrito Nacional después de permanecer siete años en el cargo, cuando la ley establece que son cuatro años.

Biaggi Pumarol dijo que a eso hay que agregarle que Rodríguez no votó, cuando era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por Berenice quien aspiraba a ser jueza del Tribunal Constitucional.

Agregó que al darle un mecanismo de institucionalidad a la Procuraduría General de la República y crearse un sistema orgánico de operación, es lo que ha generado rencor y celos sobre esto.

“También la participación en el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo un hecho, pero no en Mirian German Brito, una persona que hay que sacarle un reconocimiento aparte, no, es que el procurador y los demás miembros podían otorgar puntaje a los candidatos, y en una de las elecciones que se realizó, sobre todo en el Tribunal Constitucional, no se votó por las posiciones de algunos de los actuales miembros del PEPCA”, recordó.