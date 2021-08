Fidel Santana es designado como embajador de RD en Uruguay; Senado lo envía a comisión

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader designó, a través del decreto 509-21, a Fidel Santana como embajador de República Dominicana en Uruguay.

La disposición con fecha del 13 de este mes indica en su artículo 2, que la designación debe ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores para su conocimiento y ejecución.

“Fidel Ernesto Santana Mejía queda designado embajador extraordinario y penitenciario de la República Dominicana en la República Oriental del Uruguay”, dice el decreto en su artículo 1.

Este jueves el senado de la República conoció en la agenda del día este nombramiento y lo remitió a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para su estudio.

En octubre del año pasado Fidel Santana anunció que renunciaba del Partido Frente Amplio dodne había militado hasta alcanzar la presidencia, para buscar otros horizontes y reencontrarse con su lógica de servicio a la comunidad y la gente.

Meses después informó sus aspiraciones a la Defensoría del Pueblo, lo que generó un gran debate por su militancia política.

“El debate en relación a si se es político o no me parece que no tiene relación con el perfil que actualmente ostento”, dijo en la entrevista de la comisión especial del Senado que entrevistaba a los aspirantes.

Los senadores no eligieron a Santana como Defensor del Pueblo.