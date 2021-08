La Policía dice DDHH no ha denunciado desaparición de Luis Peña Valdez

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

La Policía Nacional informó que a pesar de las decenas de denuncias que han sido colocadas en las redes sociales y medios de comunicación, sobre la desaparición de Luis Peña Valdez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien alertó la situación, no ha realizado una delación en esa institución.

La teniente coronel Ana Jiménez Cruceta, en conversaciones con Listín Diario, indicó que la Comisión tampoco ha informado si apareció como circuló en las redes, por lo que en la Policía Nacional no está registrado como desaparecido.

“Ellos no vinieron a poner denuncia en el momento de que él se encontraba ausente ni han venido tampoco a informar que él apareció, solo lo han hecho a nivel de las redes sociales, todas esas comunicaciones, información pero no han pasado a comunicar nada, no está registrado en la Policía Nacional y no cuenta como ausente ni desaparecido”, explicó vía telefónica.

La vocera señaló que sí existe una alerta dentro de la Policía Nacional, pero no se pueden actuar como "corresponde" al no tener denuncias.

Luego de que saliera de la cárcel de La Victoria, tras permanecer 12 años encarcelado sin acusación penal y estar alojado en un local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa insitución denunció la desaparició de Luis Peña Valdez.

Este jueves, Listín Diario conversó con el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, quien aseguró que desconoce si fue encontrado o sigue desaparecido ya que no han tenido contacto con él ni lo han visto.

“Bueno, no le puedo confirmar eso porque la información que nosotros tenemos es que a él lo han visto circular en la ciudad de donde él es, pero de manera directa nosotros no hemos podido tener contacto con él y ya eso fue el domingo de la semana pasada”, indicó.