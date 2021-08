Policía Nacional reforzará patrullaje policial en Moca

Redacción Digital

Moca, Espaillat.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció que será reforzado el patrullaje en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

A partir del recibimiento de una donación de seis motocicletas marca X1000 y Nipponia, de parte de Instituciones Pecuarias Dominicanas, el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González, presentó 30 nuevos agentes de 50 que estarán patrullando las calles de ésta provincia, quien además entregó una camioneta Toyota Hilux año 2022 para la supervisoría del municipio de Juan López.

La iniciativa oficial se produjo dentro de la reunión que encabezó el ministro Vásquez Martínez junto a representantes de instituciones gubernamentales en la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género de Moca, donde escuchó los reclamos e inquietudes de los habitantes, a quienes garantizó que sus demandas serán atendidas dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.



“Este municipio de Moca ya está dentro de los planes del Gobierno para ser intervenido el próximo año, al igual que se hizo con el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, donde hemos tenido un gran éxito con el programa piloto, pero eso no quiere decir que mientras llega ese momento no vayamos dando respuesta como las que estamos dando hoy a los principales problemas que les afectan, pueden estar seguros de que estaremos trabajando por el bienestar de todas las familias de esta laboriosa comunidad”, afirmó.



Destacó el compromiso asumido por el director de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para la solución de los problemas que enfrentan con la delincuencia.



Aseguró que trabaja para que la Policía Nacional tenga las herramientas tecnológicas que le permitan realizar su labor con eficiencia y la respuesta a los crímenes y todo tipo de delito sea efectiva.



Anunció que la viceministra de Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales, ingeniera Ángela Jáquez, coordinará con los integrantes de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género para la formación en Moca de la Policía Auxiliar, que estará compuesta por jóvenes universitarios de los barrios de este municipio.



También, en respuesta a una solicitud del alcalde de Jamao al Norte, profesor Benjamín del Carmen Peña Veras, serán designados inspectores de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) en ese municipio de la provincia Espaillat, donde también enviará un vehículo para que ese organismo pueda resolver los conflictos que se suscitan en centros de expendio de bebidas y donde se producen escándalos por música a un alto volumen.



“Hay que hacer también un trabajo de concientización ciudadana, porque son ciudadanos los que alteran la paz de las familias en los barrios, son vecinos que saben su prójimo está ahí enfermo y no reparan en que esa persona necesita descansar”, manifestó.



Auguró que habrá una mejor ciudad de Moca, con la voluntad política del Gobierno y el apoyo que se dará a las autoridades locales para garantizar la seguridad ciudadana.