Derechos Humanos desconoce el paradero de Luis Peña Valdez

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desconoce si Luis Peña Valdez, quien estaba alojado en un local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de que saliera de la cárcel La Victoria tras 12 años encarcelado sin acusación penal, fue encontrado.

Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, dijo en conversación con periodistas de este medio que no han tenido contacto con Peña Valdez, tampoco lo han visto.

“Bueno, no le puedo confirmar eso porque la información que nosotros tenemos es que a él lo han visto circular en la ciudad de donde él es, pero de manera directa nosotros no hemos podido tener contacto con él y ya eso fue el domingo de la semana pasada”, indicó.

María Mercedes agregó que recibió una llamada de alguien “cercano” a Luis Peña, pero no han vuelto a tener contacto con esa persona por lo que reiteró que no se atreve a confirmar que apareció.

Al preguntarle si habían ido miembros de la comisión hasta el pueblo natal de Peña a confirmar si ciertamente deambula por las calles del lugar, aseguró que sí, aunque con vos dudosa agregó: “Una gente que ande caminando, si usted no tiene ubicación… Muchos medios han ido y no lo han podido localizar; él no tiene domicilio al que podamos ir”.

La Policía Nacional indicó que, aunque están al tanto del caso y se levantó una alerta, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos no han realizado la denuncia de desaparición, así como tampoco han notificado su supuesta aparición.