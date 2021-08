Hipólito Mejía a los que no quieren carne de cerdo: “Que no la coman y que se jo...”

Santo Domingo, RD.

El expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) volvió a defender el consumo de carne de cerdo en el país, ya que la peste porcina africana, presente en República Dominicana no se trasmite del ganado a los humanos.

Expresó que la ciudadanía tiene que estar al tanto de la tecnología y no puede temerle a consumir carne.

“Que no la coman y que se jodan, yo me la como, no me la como yo, que soy el padre de la muerte de la otra vez y ahora me lo estoy echando arriba también, eso no tiene absolutamente nada que ver. Igual que hay gente que no se quieren vacunar, si no se quieren vacunar que se jodan, eso es un disparate, hay cosas que hay que estar al tanto de la tecnología a eso no hay que tenerle miedo”, indicó.

A principios de mes, el exmandatario manifestó que había comido chicharrón y continuará comiendo carne de cerdo.

El Gobierno dominicano ha iniciado un programa de erradicación de la peste porcina africana (PPA), que incluye el pago de dinero a los productores y la eliminación de los cerdos que se determinen poseen la enfermedad.

La peste porcina africana fue dedetectada en el país a finales de julio pasado.