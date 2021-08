Uno de cada 3 padres ignora lo que hacen sus hijos en internet

Santo Domingo, RD

Uno de cada tres padres del país ignora qué hacen sus hijos en el mundo vir­tual.

Las niñas y adolescentes también se sienten más in­seguras navegando en in­ternet que los del sexo mas­culino.

Esos hallazgos son par­te del primer estudio “Kids Online República Domini­cana” sobre cómo los niños y adolescentes utilizan el in­ternet en el país, divulga­do ayer por el Fondo de las Naciones Unidas para la In­fancia (Unicef) y el Instituto Dominicano de las Teleco­municaciones (Indotel)

En el evento se presenta­ron los resultados del estu­dio y sus recomendaciones para adolescentes, empresas digitales, medios de comuni­cación, gobierno, familias y docentes.

“Es importante tener en cuenta, que uno de cada tres adolescentes considera que sus padres, madres o cui­dadores saben poco o nada acerca de lo que hacen en internet. Esto evidencia una necesidad de acercamiento por parte de los familiares adultos para acompañar lo que hacen los y las adoles­centes en el mundo virtual”, indica la investigación.

El estudio reveló también diferencias de género res­pecto a las preferencias de uso de redes sociales entre hembras y varones. Los chi­cos reportan usar la internet para jugar y las adolescentes para las redes sociales.

Muestra que en el país so­lo uno de cada cinco adoles­centes puede usar internet siempre que lo necesita, es­tando lejos de cumplir la re­comendación del Comité de los Derechos del Niño, en su recientemente publicada Observación General Nº 25 que recoge los derechos de la infancia al acceso digital, y a la vez considera funda­mental la protección de ni­ños, niñas y adolescentes en el entorno virtual.

El estudio destaca las im­portantes desigualdades existentes entre los adoles­centes del país en cuanto al uso de internet.

El hecho de que la mi­tad de los adolescentes úni­camente accede a internet a través del celular implica una gran limitación de las posibilidades de desarrollo personal, en términos del ti­po de actividades que hacen, de acceso a los contenidos y experiencias digitales.

“Pero, esta desigualdad se acentúa si comparamos que esta cifra asciende al 70% de los adolescentes, cuyas fami­lias son de nivel socioeconó­mico bajo y se reduce al 30% en los adolescentes que vi­ven en hogares de nivel so­cioeconómico medio y alto”, expresó Rosa Elcarte, repre­sentante de Unicefen el país.

Durante la pandemia por la COVID-19, se evidenció que el vínculo de los adolescentes con el sistema educativo no se rompió, ya que todos los par­ticipantes reportaron haber mantenido algún contacto con el sistema educativo a tra­vés de internet, pero en los ho­gares de nivel socioeconómico muy bajo, solo cuatro de cada 10 pudieron acceder a video­llamadas.

Elcarte precisó que los ni­ños y niñas no son exper­tos digitales por defecto. “El hecho de que hayan naci­do rodeados de tecnología no significa que sepan cómo defenderse ante los riesgos que pueden ocurrir en inter­net. Kids Online evidencia la importancia de preparar y acompañar a niños, niñas y adolescentes para que se desenvuelvan de manera se­gura en los ambientes digita­les”, agregó.

Kids Online República Do­minicana incorpora las voces y las preocupaciones de las personas adolescentes res­pecto a sus experiencias coti­dianas en el uso de internet.

“Hay un sinnúmero de aplicaciones que no me ga­rantizan que mis datos estén 100% seguros, hay algunas que me piden autorización para acceder a mis datos, por ejemplo, mis galerías de fo­tos y eso no me hace sentir muy seguro que digamos”, afirmó uno de los adolescen­tes participante consultado.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes perci­ben la internet como algo positivo. No la consideran un lugar lleno de peligros y riesgos, sino un espacio con oportunidades para ellos.

El estudio recomienda al Gobierno democratizar el acceso a dispositivos como computadoras o laptops.

SEPA MÁS

Garantizarán la inclusión Indotel.

Mientras Nelson Arro­yo, presidente del Con­sejo Directivo del In­dotel, destacó que es­ta iniciativa el Gobierno cuenta con las eviden­cias y el conocimiento necesario sobre los niños y adolescentes que to­davía no tienen acceso a internet, con el objetivo de garantizar de manera universal su derecho a la inclusión digital.

Metodología.

La investigación se rea­lizó mediante la meto­dología internacional Kids Online, la cual exa­mina las experiencias de uso, riesgos y seguridad en línea de niños, niñas y adolescentes, al igual que a sus familias. Este modelo ha sido aplica­do en más de 30 países, siendo la primera vez que se realiza en Repú­blica Dominicana.