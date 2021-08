Humildad de Milagros Ortiz Bosch visible en homenaje

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Allí, en el gran hemiciclo, adonde había sido citada, estaba ella. Tranquila, sin aspavientos. Llegó con su carga de humildad.

En un escenario creador de legislaciones bien dis­tinguido por ella, por ha­ber desempeñado la fun­ción de senadora durante seis años, la directora gene­ral de Ética Gubernamen­tal, Milagros Ortiz Bosch, fue distinguida ayer en el Senado por su desempeño con transparencia, pulcri­tud, honestidad y aportes generales al país.

Equilibrado en magnitud y tiempo, este homenaje a Ortiz Bosch fue similar al otorgado a Hipólito Mejía, expresiden­te de la República, estando allí presente en ambos momen­tos, como coincidencia, el ac­tual mandatario, Luis Abina­der. Otro punto a destacar es el hecho de que Ortiz Bosch y Hipólito Mejía, las dos fi­guras políticas en la fórmu­la presidencial vencedora en las elecciones de 2000 por el Partido Revolucionario Do­minicano (PRD), fueron los primeros reconocidos por el Senado al inicio de dos legis­laturas diferentes.

Este órgano legislativo tiene una lista de más de 70 resoluciones para otorgar pergaminos, confecciona­da en un año. La ceremonia inició poco después de las 10:00 de la mañana, luego que Ortiz Bosch llegó acom­pañada de Abinader, la vi­cepresidente Raquel Peña, y el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Poco des­pués, el senador de María Trinidad Sánchez y propo­nente del reconocimiento, Alexis Victoria Yeb, dijo unas breves palabras para expli­car los motivos que lo lleva­ron a proponer la resolución de reconocimiento, aproba­da a unanimidad por el Se­nado.

Concluidas sus palabras, se presentó un audiovisual con fotografías de distintos momentos de la vida y tra­yectoria de Ortiz Bosch.

Acto seguido, Eduardo Estrella tomó la palabra y destacó la lucha de Milagros Ortiz Bosch para “forjar una nación donde todos tengan oportunidades de crecer y ser protegidos por el Esta­do”, al tiempo que la felicitó por su cumpleaños.

U n agradecimiento

Tras recibir el pergamino, Ortiz Bosch reiteró pala­bras de Eduardo Estrella, indicando que el motivo de recibir la distincion es, simplemente, “por ser una ciudadana que cumple con sus derechos y deberes”.

Y agradeció que su figura sea utilizada para enviar un men­saje importante a la sociedad.

Recordó que no fue su de­cisión, como joven, incursio­nar en la política, sino que las circunstancias del mo­mento definieron su futuro.

“Me encontré con la políti­ca y me abrace a la democra­cia, no tuve alternativas. No tenía en ese instante, como muchos jóvenes, hacia don­de mirar. Y desde entonces tuve la certeza que la lucha contra las dictadura o contra todo cambio de poder o trans­formación necesitan conoci­mientos”, expresó.

Tras un agradecimiento ge­neral, incluido al presidente Luis Abinader, advirtió: “La palabra gracias parece ton­ta, porque la fe, amor y com­promiso son las que me es­tán acompañando hoy. Señor presidente, gracias por otor­gar parte de sus 16 horas la­borales para estar hoy aquí en este reconocimiento”.

