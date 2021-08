Milagros Ortiz Bosch: "No me gusta la palabra reforma fiscal..."

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD.

"No me gusta la palabra reforma fiscal, ¿cuántas hemos hecho y no hemos alcanzado lo que queríamos?", así se expresó la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch al ser reconocida por el Senado de la República.

Tras haber recibido un pergamino que destaca su labor como política y funcionaria pública, la también exvicepresidenta tomó la palabra, cuestionó la reforma fiscal, alabó la producción dominicana y recordó su pasado como legisladora.

"Nosotros lo que necesitamos es un desarrollo social y político e inclusive democrático. Si queremos alimentar sanamente a los dominicanos, a los turistas, si queremos comenzar a explotar la producción dominicana como un ente exportable", expresó tras su cuestionamiento con la palabra "reforma fiscal".

Y es que durante sus palabras, Ortiz Bosch hizo énfasis en lo que se ha sembrado en el país durante todos estos años y que se le ha dado continuidad para que en la actualidad sean productos que promuevan el desarrollo del país.

En palabras de la funcionaria, el país "está preñado de talento" lo que ha logrado colocar en mercados internacionales productos como el cacao, el tabaco, e inclusive los beisbolistas de las Grandes Ligas, mencionando a Vladimir Guerrero Jr. Y Fernando Tatis.

No obstante, Ortiz Bosch fue enfática en que esos productos consolidados tienen su razón en antecedentes que allanaron el camino para futuras generaciones.

Senado

En otra parte de sus palabras, recordó su tiempo como senadora del Distrito Nacional (1994-1998 y 1998-2002) en la cual coincidió con Eduardo Estrella, presidente actual de esta cámara legislativa.

Para Estrella tuvo palabras de agradecimiento, al tiempo que recordó que él fungió de mediador para aprobar distintas iniciativas cuando ambos coincidieron la Cámara Alta y Joaquín Balaguer era entonces presidente.

"A Eduardo le debemos todos habernos entendido, haber negociado. Eduardo hizo posible la Ley de Educación, la Ley Electoral..., ahí está el nombre de Eduardo que hizo posible la aprobación de esa ley" recordó.

Recordó cuando José Tomás Pérez propuso la ley de Libre Acceso a la Información Pública, la cual tuvo el apoyo de todos los senadores opositores a su partido y que hoy ella es defensora de esa ley.

"Los caminos quisieron que ahora yo sea la máxima defensora y representante de la esa ley (acceso libre a la información)", expresó.

Ortiz Bosch fue homenajeada en el salón de la Asamblea Nacional con la presencia del presidente y la vicepresidente de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, así como de gran parte de los ministros.

El reconocimiento fue aprobado por el Senado de la República en la legislatura pasada y fue una propuesta del senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Vitória Yeb.