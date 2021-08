Reponen tarja en honor a la Virgen de la Altagracia en la Puerta del Conde

Santo Domingo, RD.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y la Alcaldía del Distrito Nacional desvelaron ayer la tarja conmemorativa del centenario de la coronación canónica de “Nuestra Señora de la Altagracia” en la Puerta del Conde, en el marco de las festividades del Año Jubilar Altagraciano.

Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan de la Maguana, exclamó “no cerremos a nadie la puerta de Dios, ni la puerta de la Patria, no saquemos a Dios de nuestra constitución, no saquemos la Biblia de nuestras escuelas, los crucifijos de nuestros tribunales, la imagen de la Altagracia de nuestros hogares, no saquemos la justicia ni la misericordia, ni las relaciones fraternas de nuestros lugares de trabajo ni de nuestras familias, se trata de abrir las puertas”.

Dijo que la Virgen de la Altagracia estará en ese lugar para siempre, junto con los héroes nacionales, intercediendo por todos los dominicanos como reina y única soberana, que los librará de enfrentamientos y los ayudará a lograr la convivencia nacional.

El también presidente de la Comisión Nacional Organizadora del Centenario, explicó que la tarja fue colocada por la Alcaldía como recuerdo de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia el 15 de agosto de 1922, pero fue removida durante la remodelación de la Puerta del Conde y no se sabe a dónde fue a parar.

De su lado la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó que el próximo año se cumplen cien años de la coronación realizada por el por el Papa Pío II.

En el acto participaron los obispos auxiliares de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y monseñor José Amable Durán Tineo, además de miembros de la Comisión Nacional Organizadora del Centenario, integrada por sacerdotes, laicos, empresarios, comunicadores y personalidades de instituciones públicas, quienes recibieron una bendición especial para asumir el rol al que han sido convocados.

Qué es el Año Jubilar Altagraciano

Fue establecido por la CED con los objetivos de “confirmar el pacto de reencuentro con la Virgen, dinamizar la fe de los dominicanos y lograr una fuerte convivencia nacional”.

Durante este año jubilar los feligreses que, cumpliendo con las debidas condiciones crucen las Puertas de Gracia y Misericordia de los santuarios y templos escogidos por los obispos en las Diócesis, podrán obtener indulgencia plenaria.

Para conmemorar los 100 años de la coronación canónica de “Nuestra Señora de la Altagracia”, se llevará a cabo diversas actividades coordinadas por la Comisión Nacional Organizadora, entre ellas, la difusión de video en honor a la Virgen de la Altagracia grabado en Roma y El Vaticano, así como la celebración de Eucaristías presididas por los obispos los 21 de cada mes dedicadas a la Virgen.