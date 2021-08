Destacan cualidades de locutor asesinado junto a oficial militar

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R. D.

Al menos ocho hijos dejó el locutor José Francisco Pérez Méndez (Manny), quien fue ultimado junto al mayor del Ejército, José Antonio Santana, la madrugada del domingo en el sector Haras Nacionales, Santo Domingo, en un aparente asalto.

Pérez Méndez y Santana fueron baleados por asaltantes cuando llegaban a la residencia luego de asistir a una fiesta en la noche.

“Son tantas cosas que se pueden decir de Manny, una persona humilde, sencilla, colaboradora”, de esta forma se expresó, Oscar Rossó, quien fue amigo por más de 20 años del locutor y productor asesinado.

Rossó, quien es profesional del derecho, se presentó junto a su esposa en el hospital Traumatológico para dar sus condolencias a los familiares del destacado locutor oriundo de Tamayo.

“Me siento impotente porque las autoridades no entienden que no están haciendo lo necesario para que en nuestro país no haya delincuencia. La delincuencia se está llevando en sus garras a personas que han aportado tanto a la sociedad”, manifestó Rossó dejando ver un gran pesar.

“Una gran persona”

Tomás Aquino Méndez, quien es primo hermano de Manny, lo definió como una gran persona.

“Nosotros trabajamos juntos durante más de diez años en radio Enriquillo de Tamayo”, expresó Méndez, quien es jefe de Información del Listín Diario.

Méndez destacó además que Manny laboró durante un periodo también en radio Cordillera y radio Guarachita de la capital.

Los familiares de Pérez Méndez informaron que su cuerpo será llevado a Tamayo, Barahona, donde será sepultado hoy luego del velatorio.