Policía informa ha dado con paradero de 5 personas reportadas como desaparecidas

Santo Domingo, RD.

La Policía Nacional informó que ha dado con la localización de cinco personas reportadas como desaparecidas, de las que dos son menores de edad.

Se trata del señor Américo del Rosario Adames, de 53 años; Anyi Violeta Ramírez; Isaac Emmanuel Pérez Richardson; una adolescente de 14 años y otra de 16, cuyos nombres se omiten.

"Rosario Adames fue localizado en la casa de un amigo, ubicada en el barrio La 42 del Distrito Nacional; mientras que Ramírez fue contactada vía telefónica por uno de nuestros investigadores, a quien le expresó que no está desaparecida, sino que optó por irse de su casa y no vivir más allá, cuya decisión no fue cuestionada ya que es mayor de edad", dijo la Policía en un comunicado.

En tanto que Pérez Richardson se había ido de su casa por haber recibido desaprobación de sus padres luego de estos haberse enterado de un hecho que había cometido.

En cuanto a los menores, la adolescente de 16 años encontraba en casa de una amiga en la provincia Puerto Plata, quien, según el proceso de investigación, ella se fue de su hogar luego de haber sido regañada por sus padres por un hecho que había cometido y sus progenitores no estaban de acuerdo. Asimismo, la menor de 14; ambas jóvenes ya se encuentran junto a sus familiares en completo estado de salud físico y mental.

Casos recientes

En el caso del joven Erick Daniel Cordero, de 24 años, cuya denuncia sobre su desaparición fue interpuesta por su madre, con quien reside, la PN dijo que investigadores se trasladaron a su residencia en busca de informaciones.

"Al llegar al lugar, le fue solicitado a su progenitora permiso para desarrollar una inspección en la habitación de su hijo, donde fueron encontrados recibos de pagos de universidad, resultados de análisis médicos, ropa y una computadora, la cual fue enviada al Departamento de Delitos de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), para extraer datos que pudieran ser de ayuda para el proceso de investigación. Asimismo, fueron levantadas cámaras de seguridad de toda la zona, a fin de trazar las rutas que tomó el desaparecido", explica en un comunicado.

Con relación al caso del joven actor Andy Iturbides, la Policía señala que se trasladaron a su residencia, donde fueron atendidos por su hermana, quien expresó que su hermano sufre de depresión, por lo que lleva tratamiento y asistencia de médicos especialistas.

De ese modo, los investigadores recorrieron diversas zonas de la ciudad donde personas afirman haberlo visto desplazándose, a la vez que han sido entrevistadas varias personas a los fines de dar con su paradero lo más pronto posible.

"Hacemos el llamado a la ciudadanía de acudir ante nuestra institución a hacer el reporte cuando tengan algún familiar desaparecido para que podamos iniciar formalmente las investigaciones, ya que en ocasiones no se presentan las denuncias correspondientes para que podamos dar respuesta", dice la entidad.