Empresa denuncia trabaja para la Lotería desde noviembre 2020 y solo ha recibido dos pagos

Santo Domingo, RD.

Indira Rodríguez Siliém, gerente de Dalemo Promos RD SRL, denunció que desde noviembre de 2020 ha realizado trabajos como prestadora de servicios para la Lotería Nacional y le deben varios pagos.

La empresa se dedica a la grabación de jingles, creatividad, animaciones, y de acuerdo con la gerente desde el año pasado hasta el día de hoy solo ha recibido el pago de dos facturas (“a pura lucha”).

“Hasta la fecha tengo muchas otras facturas pendiente de pago y nadie sabe nada ni opina nada, su lema repetitivo es ‘aún no tenemos nada’”, dijo.

Rodríguez Siliém expresó que no hace la denuncia contra Teófilo José Abrahán Tabar (Quico Tabar), administrador de la Lotería, ya que está ajeno a las diferentes situaciones.

Manfestó que cuando acude a solicitar información sobre el estatus de los pagos no dejan pasar a nadie. “No se imaginan la cantidad de veces que he tenido que enviar los mismos documentos porque supuestamente se vencen o sencillamente no aparecen, las certificaciones de la DGII de obligaciones al día ya perdí la cuenta de cuantas he pagado, lo peor nadie sabe nada”.

“Abogo a la buena voluntad de don Quico, de que las cosas funcionen y de que nada quede en el limbo. Para comunicarse conmigo pueden hacerlo vía correo electrónico dalemopromosrd@gmail.com o al número que tienen en sus archivos”, dijo la gerente.