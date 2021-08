Área de vacunación del Centro Olímpico no tiene energía eléctrica desde la tarde del sábado

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

La mañana de este domingo fue evidente un dinamismo en el flujo de personas que acuden al área de vacunación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en busca de inocularse contra el coronavirus.

“El día de hoy ha sido concurrido a pesar de que es domingo, pero las personas vienen en grupo a vacunarse”, explicó Indhira Minyeti.

Minyeti, quien es la encargada del centro, expresó que pasadas las 10:00 de la ya habían sido inoculadas unas 64 personas, número que es significativo comparado con meses anteriores.

“Hemos vacunado más de 60 personas...la vacuna que más hemos aplicado ha sido la Pfizer, tanto primera, segunda y tercera dosis”, indicó.

Falta de Energía Eléctrica

La doctora manifestó además que la ausencia de energía eléctrica ha dificultado parcialmente el proceso, ya que desde horas de la tarde de ayer no cuentan con el servicio y deben conservar bajo ventilación las dosis de vacunas.

“No podemos estar aquí así y las vacunas no pueden estar bajo este calor”, señaló.

Esta aseguró que ninguna autoridad del lugar le ha informado de cuáles son las circunstancias por la que no tienen electricidad.

“Desde ayer en la tarde y cuando llegué hoy encontré todo así, estamos llamando a las autoridades para que vengan y solo me dicen que están resolviendo más no me dicen una respuesta contundente”, añadió.