Fila de angustia por la Supérate

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

“Aquí me tienen perdien­do mi tiempo. Yo vine ayer aquí y me dicen que ten­go tres meses (fondos) en la tarjeta y cuando voy al supermercado no hay na”, expresó Leonarda Mora, al referirse al largo proce­so que ha tenido que pa­sar para poder obtener el monto de menos de RD$2,000 que el plan de Subsidios Sociales debe entregar a ciudadanos con la Tarjeta Solidaridad.

Mora, de 67 años de edad, explicó que desde tempranas horas de la ma­ñana de ayer tuvo que re­gresar al Centro de Aten­ción localizado en la plaza Megacentro y que sentía que la tienen “de relajo”, ya que según afirma per­miten el acceso de perso­nas que no hicieron turnos y obvian a los demás pre­sentes.

“Están masacrando a uno aquí desde las 5:00 de la mañana. Uno tiene que gastar pasaje de balde”, añadió la dama.

Largas filas, aglome­raciones y cantidad de adultos mayores es lo que se puede observar en las afueras del Centro de Atención al Usuario, don­de desde tempranas horas

de la mañana gran cantidad de personas agotan horas en busca de la tarjeta de So­lidaridad que proporciona a los ciudadanos la Adminis­tradora de Subsidios Socia­les (Adess).

Muchas de las personas entrevistadas por periodis­tas de este medio manifes­taron sentir que “están per­diendo su tiempo”, debido a que se dirigen al lugar en busca de información y respuestas desde lejos, sin embargo aseguran que la institución no ha dado res­puestas a sus quejas.

Marta González, apoya­da solamente de su bastón y con la documentación en sus manos, miraba desde el cristal a la espera de que al­guien diera respuesta a su incertidumbre, ya que ma­nifestó tener desde el año 2008 a la espera de alguna ayuda gubernamental para su sustento.

“Yo vengo desde La Ca­leta, Boca Chica y esta es la hora que no me hacen pa­sar…yo tengo en esto desde el 2008 y aun no me sale”, dijo González, quien vive solo con su esposo en el mu­nicipio.

Asimismo, otros ciudada­nos manifestaron que exis­te poca colaboración y poca organización en el lugar.

Versión del encargado

Félix Alexander, quien es en­cargado de la Administra­dora de Subsidios Sociales (Adess) de la plaza, manifes­tó que la situación presenta­da se debe a que el organis­mo solo realiza la entrega de una cantidad limitada de turnos para la inscripción de nuevos solicitantes co­rrespondientes a Progresan­do con Solidaridad (Proso­li), por tanto asegura que el proceso genera caos.

“Aquí diario vienen unas 400 personas...nosotros lo que hacemos es que damos 180 tickets de Adess en­tre los que hay 60 de enve­jecientes y 150 de Prosoli”, señaló Alexander.

Atropello a la prensa

Miembros de la seguridad de Megacentro trataron de obstaculizar el trabajo de los reporteros señalan­do que la prensa no puede realizar fotos ni grabaciones en los parqueos de la plaza donde se encontraban las personas en espera e insta­ron al equipo de reporteros a salir del lugar.