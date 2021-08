Motoristas muestran satisfacción con plan regulación del Intrant

Nairobi Núñez

nairobi.nuñez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Ellos ven a uno con la placa ahí atrás (en el cas­co) y no nos molestan”, así se expresó Carlos Ureña, uno de los motoconchis­tas de la ruta “Tu motoris­ta”, sobre las regulaciones impuestas por el Institu­to Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (In­trant).

Esta institución busca garantizar la seguridad vial y orden en el tráfico apli­cando la misma numera­ción de la placa en el casco de protección.

Ureña, quien tiene largo tiempo laborando en la ruta antes referida, ubicada en la avenida San Martín del sector Villa Juana, aseguró sentirse más tranquilo al sa­ber que está regulado y de esta forma los miembros de la Dirección General de Se­guridad de Tránsito y Trans­porte Terrestre (Digesett) no lo interceptan.

De igual forma, Mi­sael Pérez, quien también es miembro de “Tu moto­rista”, manifestó que se sienten más confiados y seguros al registrar las ma­trículas de sus motocicletas en el plan de regulación ve­hicular.

“Por un lado, nos senti­mos bien, porque así uno anda distinguido de todos los motoconchos en las ca­lles”, expresó Pérez. Este motoconchista dijo además que con dichas medidas considera que al momen­to de tener que reportar su motor, al contar con la identificación impresa, se le hará más fácil al momento de cualquier atropello.

“Con esas medidas yo siento que si la licencia tiene la foto del motor y la foto del dueño, eso está mejor”, agre­gó. Durante un recorrido realizado por periodistas de este medio se pudo observar a motoristas pertenecientes a distintas rutas identificados con sus chalecos de motoris­tas y hasta con abrigos que llevan sus nombres plasma­dos.

“Mejor de ahí no se en­tiende, ta´ todo nítido, ta´ todo bien”, manifestó Ino­cencio de la Paz, otro de los entrevistados, al tiempo que recordó que “cogió su lucha”.

“Uno anda por la regla, yo tengo hasta mi diploma que me dieron del Intrant allá en el Club los Cachorros, había muchas personas, muchos motoristas fueron a la re­unión. Estamos conformes”, explicó De la Paz.

Sin embargo, algunos revelaron que aún no han acudido a los centros de re­gularización. Fue el caso de Bienvenido Cabrera, quien afirmó poseer una licencia de conducir categoría tres y que vence en 2023, por lo que consideró no realizar ese gasto.

“yo tengo una categoría tres y aún no se vence”, dijo Ca­brera. Al cuestionarle acer­ca de si no le preocupa que lo detengan por las aveni­das al transitar sin la placa requerida, este aseguró que no, porque le mostraría con la que ya cuenta.

Iniciativa del Intrant

El plan de regularización del Intrant fue anunciado en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciu­dadana denominada “Mi País Seguro”, que impulsa el presidente Luis Abinader.

Rafael Arias, director de la institución, señaló en varias ocasiones que “el registro de motocicletas forma parte de las acciones regulatorias del Intrant para esa modali­dad de transporte, en cum­plimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terres­tre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana”. “Queremos dejar bien claro que esta medida incluye a to­dos los usuarios de motocicle­tas”, dijo el funcionario.

SEGURIDAD

Alcance.

Arias dijo que independientemente de su uso o función, este registro no es solamente para los que se dedican al motoconcho, sino para todo aquel que posea una motocicleta.

Registro.

Aquellos extranjeros que hayan sido regulados por Interior y Policía, podrán participar del registro con el documento que les fue entregado por el MIP.

Costo.

El Intrant especifica que, como parte de este proceso de registro para motociclistas, la licencia de conducir categoría 1, será emitida por un período de tres años y tendrá un costo de RD$600 para el usuario.