Una persona con diabetes tipo I gasta entre 15 mil y 57 mil pesos al mes en sus tratamientos

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Aunque no hay cifras exactas, se estima que en República Dominicana más de 27 mil personas estarían viviendo con diabetes tipo I, una condición metabólica, típica de niños y jóvenes, que se manifiesta con incremento crónico de la glucemia, debido a que las células betas del páncreas son destruidas por el sistema inmune y por lo tanto no producen insulina.

Aparte de las dificultades propias de la condición, estos pacientes tienen que enfrentar el costo del tratamiento, que según un estudio realizado en el país, el tratamiento óptimo para prevenir complicaciones es de 15,829.50 pesos al mes, mientras la modalidad más cara es con bomba de infusión, requeriría de una inversión de 57,812.00 pesos al mes.

Así se establece en el estudio Impacto Socioeconómico en el Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 1, realizado por un grupo de médicos de diferentes universidades, encabezados por el doctor Anthony José Gutiérrez Martínez, como investigador principal, en una muestra de 121 pacientes de toda la geografía nacional, captados por muestreo a "bola de nieve" por grupos de soporte.

De acuerdo al estudio aunque a través de PROMESE/CAL el costo del tratamiento rondaría los 4,222 pesos al mes, el mismo no se considera la mejor opción para proteger de manera eficaz al paciente y evitar que presente complicaciones propias de esa condición de diabetes crónica.

La media de edad de los pacientes consultados fue de 23 años, la mayoría entre los 18 a 32 años y se realizó durante el período de Julio y Agosto del 2020.

El estudio, de acuerdo Gutiérrez Martínez, se hizo con el propósito de generar evidencia de la realidad económica que implica tratar la diabetes tipo 1 en el país. “El manejo es muy caro, los seguros no lo cubren, por lo que los pacientes no reciben el mejor manejo y el sistema no está adaptado a estas condiciones”, señaló.

Además de Gutiérrez Martínez, en la investigación participaron los doctores

Coral Naomi Vargas y Daniela Crespo Almonte, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; la estudiante de medicina Nancy Romero, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Franklyn Colón-Arias, Clínica Corominas, especialista en cardiología intervencionista y Sergio Gresse Junior, Baxter Hospitalar LTDA, São Paulo, Brasil, especialista en economía de la salud.

Carga Económica

El estudio evidenció cómo el poder adquisitivo de los pacientes con Diabetes tipo 1 repercute en el acceso al tratamiento, así como la adherencia al mismo.

Destaca que el tratamiento más barato y menos eficaz representa un 39.46% del sueldo mínimo al mes; el más costo-eficiente representado por inyecciones múltiples representa un 147.94% y el uso de bomba, más simple y eficaz ocupa un 540.30%. Resalta que los dos últimos tratamientos sólo están disponibles de forma privada, expandiendo la brecha en los servicios de salud.

Diabetes tipo I y II

La diabetes tipo 1 es un trastorno del tipo inmunitario donde tus propias células se tornan en tu contra y empiezan la destrucción selectiva del páncreas, que es el órgano que se encarga de secretar insulina para regular la glicemia, por lo que pierde esa función de manera rápida. Su componente heredo-familiar no es tan fuerte como la diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 2 se genera a partir de un desfase entre la capacidad de generación de insulina y los requisitos del cuerpo, debido a que las células donde se usa la insulina pierden la capacidad de usarla de forma "eficiente" obteniendo el nombre de resistencia insulínica, asociado a varios factores.