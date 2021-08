Lo que debe hacer para que su carro no se le apague en un charco

Santo Domingo, RD

República Dominicana no tiene que estar en los meses de la temporada ciclónica (junio-noviembre) para que se produzcan aguaceros que inunden calles y avenidas, que trastornan la circulación del tránsito.

Pero todo se agudiza con la cantidad de vehículos quedados en las vías en medio del aguacero.

Si usted es de los que no quiere pasar ese mal momento de que su vehículo se le apague en un charco y tenga que ser empujado o remolcado, préstele atención a estos consejos del mecánico José Muñoz.

Muñoz entiende que “los carros no se hicieron para quedarse” y atribuye la mayoría de las fallas al descuido de los propietarios que dan poco o ningún mantenimiento a sus vehículos, sino que acuden al taller cuando se dañan.

“Lo primero que es el descuido. La mayoría de los propietarios van al taller cuando el vehículo se le daña en la calle, pero la regla es que vayan al taller cada cinco mil kilómetros recorrido a dar mantenimiento. Si se le da mantenimiento en un taller calificado, quedan solucionadas las causas que lo pueden dejar en las calles”.

Lo que hay que tomar en cuenta para no quedarse en la carretera

Muy importante es la prevención “es mejor la vacuna que comprar medicamentos que comprar la enfermedad”, con esa expresión el maestro Muñoz advierte que quienes van al mecánico a tiempo no porque el vehículo le pide, sino por el kilometraje, casi nunca compra piezas. Las compra porque todo tiene su vencimiento, pero no por descuido.

Los principales descuidos, a los que se refiere el técnico es al mal estado del cable de la bujía, del COI de ignición o bobina de encendido y del cableado eléctrico, también de la caja de fusible, sistema de admisión y la batería.

“Todo eso sucede porque el agua es buena conductora de la corriente. Todo lo que es carrocería y motor tiene una parte de la corriente que usa el vehículo que se llama tierra, cuando se mojan, acompañado del mal estado, el agua le sirve de canal para unirlo a tierra y ahí es cuando se dice está aislando la corriente. Lo mismo pasa con la batería, como hay mayor consumo de energía por la mala condición del sistema eléctrico, por eso se necesita una batería con un buen voltaje para el buen funcionamiento. Siempre y cuando tengamos eso en cuenta que nos quedemos en la carretera”, dice.

No sobrepase la altura del charco que especifica el fabricante

No hay un solo vehículo en buenas condiciones que se quede porque esté lloviendo, dice el propietario del taller José Muñoz Automotriz, al menos que el conductor use un procedimiento abusivo, penetrando en charco de agua que sobrepase la altura especificada por el fabricante, que debe de ser a mitad de los neumáticos.

En medio del charco no encienda el vehículo

Si lo sorprende un charco de agua y se le taparon los neumáticos, lo recomendable es no le de encender al vehículo, “porque si el agua le penetra, usted lo lleva en una grúa al taller, le explica al mecánico que usted no le ha dado a prender y todo sale sencillo, todo sale sencillo, no hay complicaciones” explica al insistir en que si se le apagó el vehículo en la calle llena de agua, lo ideal es ponerse en contacto con el mecánico antes de encenderlo, porque el daño puede ser mayor.