COE llama a no bajar la guardia por depresión tropical ya que los suelos están saturados

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, recordó que debido a la pasada tormenta Fred, los suelos de mantienen bastante saturados, por lo que señaló la importancia de no bajar la guardia ante la depresión tropical.

Señaló que lo que más le preocupa son las precipitaciones que puedan suceder en la geografía nacional, ya que este evento traerá consigo un gran campo nuboso, por lo que pidió a la población no descuidarse.



Recordó que el país ha recibido precipitaciones en las últimas semanas, indicando que los suelos encuentran saturados.



“Todo lo que caiga ahora mismo en las provincias que están bajo alerta, se va a convertir en una escorrentía superficial…, ya que el suelo no tiene capacidad de absorción”, agregó.



Llamó a la población a no bajar las expectativas y a no descuidarse, y que en caso de emergencias llamar al 809-472-0909/809-472-7614/809-773-4447 así como también al 9-1-1.